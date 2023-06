News von Trading-Treff.de Ich weiß gar nicht, ob unser Dax am Montag wirklich nur keine Lust hatte oder nicht einfach zu fett war, so wie der am Nachmittag durch den Support gebrochen ist. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, ...

