Das amerikanische Technologieunternehmen Helios Technologies Inc. (ISIN: US42328H1095, NASDAQ: HLIO) wird eine konstante Quartalsdividende von 0,09 US-Dollar an die Investoren ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 20. Juli 2023 (Record day: 5. Juli 2023). Helios Technologies zahlt nach eigenen Angaben mehr als 26 Jahre in Folge eine Dividende. Auf das Jahr gerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 0,36 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von ...

