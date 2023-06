DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung an Börsen - Zinserhöhung in Australien

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kein einheitliches Bild skizzieren die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Gemein haben die Indizes lediglich die relativ geringe Bewegung, denn für mehr als ein halbes Prozent Ausschlag reicht es nicht. Denn Indizes wie der HSI in Hongkong kommen deutlich von ihren Tageshochs zurück. Hier hatten Spekulation über neue Hilfen im Immobiliensektor zunächst die entsprechenden Kurse gestützt, der HSI kletterte bis auf ein Plus von 1,4 Prozent - aktuell beträgt der Aufschlag noch 0,5 Prozent. China Vanke liegen noch 2,2 Prozent oben nach einem allerdings deutlich höheren Tageshoch.

Auf dem chinesischen Festland tut sich derweil wenig, der Schanghai-Composite zeigt sich praktisch unverändert. Die jüngsten Konjunkturdaten hätten sich sehr uneinheitlich gezeigt und letztlich kaum Auskunft über den Zustand der chinesischen Konjunktur offenbart, heißt es. Ein Durchstarten der Wirtschaft nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen sei nicht erkennbar.

Der Nikkei-225 in Japan dreht im Verlauf 0,6 Prozent ins Plus. Zunächst hätten Gewinnmitnahmen gedrückt nach den höchsten Ständen seit 33 Jahren, heißt es. Doch diese liefen nun aus und es werde wieder gekauft. In Australien verliert der S&P/ASX-200 rund 0,6 Prozent nach einer unerwarteten Zinserhöhung der australischen Notenbank um 25 Basispunkte. Zwar hatten einige Marktteilnehmer auf einen solchen Schritt spekuliert, eine Mehrheit aber nicht. Entsprechend schießt der australische Dollar nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.173,40 -0,6% +1,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.463,43 +0,8% +23,5% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.233,98 +0,0% +4,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.206,63 +0,5% -4,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.190,28 +0,0% -2,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.378,68 -0,2% -7,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0723 +0,1% 1,0713 1,0698 +0,2% EUR/JPY 149,54 +0,0% 149,48 150,15 +6,5% EUR/GBP 0,8612 -0,0% 0,8615 0,8623 -2,7% GBP/USD 1,2450 +0,1% 1,2433 1,2406 +2,9% USD/JPY 139,46 -0,1% 139,55 140,39 +6,4% USD/KRW 1.298,12 -0,2% 1.300,94 1.307,12 +2,9% USD/CNY 7,1086 +0,1% 7,1025 7,1174 +3,0% USD/CNH 7,1172 -0,0% 7,1184 7,1269 +2,7% USD/HKD 7,8408 +0,0% 7,8381 7,8380 +0,4% AUD/USD 0,6659 +0,6% 0,6617 0,6599 -2,3% NZD/USD 0,6085 +0,2% 0,6072 0,6054 -4,2% Bitcoin BTC/USD 25.780,48 +0,4% 25.682,48 26.831,17 +55,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,89 72,15 -0,4% -0,26 -10,0% Brent/ICE 76,52 76,71 -0,2% -0,19 -8,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.961,03 1.962,10 -0,1% -1,07 +7,5% Silber (Spot) 23,65 23,53 +0,5% +0,12 -1,3% Platin (Spot) 1.038,98 1.035,00 +0,4% +3,98 -2,7% Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,2% +0,01 -1,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

