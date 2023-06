DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PORSCHE/VW - Das Volkswagen-Werk in Osnabrück soll in die Produktion von Elektroautos einsteigen. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet, sollen an dem Standort in einigen Jahren E-Varianten der Porsche-Baureihe 718 vom Band laufen. Sie umfasst die Modelle Boxster und Cayman, die Osnabrück derzeit schon als Verbrenner herstellt. Damit zeichnet sich eine Lösung für die zukünftige Auslastung des Standorts ab, die wie in vielen Werken von VW derzeit heiß diskutiert wird. (FAZ)

DAIMLER TRUCK - Infolge scharfer Abgasvorschriften beziehen immer mehr Betriebe des öffentlichen Personennahverkehrs vollelektrische Busse. Daimler Truck als größter Hersteller von Stadtbussen in Europa rechnet mit einem starken Wachstum in dem Segment. "Die Geschäftsentwicklung, die wir prognostizieren, ist wirklich eine sehr positive", erklärte Till Oberwörder, Leiter der Bussparte bei dem DAX-Konzern. Dieses Jahr will Oberwörder bis zu 650 elektrische Stadtbusse verkaufen. Das wäre ein Plus von mehr als 40 Prozent im Vergleich zu 2022. Die Bestellungen liegen sogar weit darüber. (Handelsblatt)

THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS - Der Verkaufsprozess für die Schiffsbausparte von Thyssenkrupp nimmt Fahrt auf. Die Datenräume für Investoren werden nach Informationen der FAZ in Kürze geöffnet. Neue U-Boot-Geschäfte in Indien könnten den Prozess befördern. Es geht um sechs U-Boote, mit denen Indien seine teils in die Jahre gekommene Flotte verstärken will. Neben Thyssenkrupp soll noch die südkoreanische Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering im Rennen sein, aber die deutsche Seite scheint die besseren Karten zu haben. Nach Informationen der FAZ soll am Mittwoch ein Memorandum of Understanding mit einer indischen Werft unterzeichnet werden, welche die Fertigung übernehmen soll. (FAZ)

YTTRIUM - Neue Mittel für deutsche Start-ups: Der Wagniskapitalgeber Yttrium, 2015 unter dem Namen Digital + Partners gegründet, hat nach Informationen der FAZ seinen zweiten Fonds gänzlich gefüllt und insgesamt 403 Millionen Euro eingesammelt. Der Geldtopf landet damit im größten Dutzend der deutschen Wagniskapitalfonds, wie eine Auflistung ergibt, die der Branchenverband BVK auf Anfrage erstellte. (FAZ)

EFFICIENT ENERGY - Das Kältetechnik-Start-up Efficient Energy, das Klimaanlagen auf Basis von herkömmlichem Leitungswasser anstatt umweltschädlicher F-Gase entwickelt und produziert, hat Insolvenz angemeldet. Das zuständige Amtsgericht habe Matthias Hofmann zum vorläufigen Insolvenzverwalter berufen, teilte Efficient Energy mit. Im Gespräch mit der FAZ begründete Georg Dietrich, Vorstandschef von Efficient Energy, den Schritt mit einer ausbleibenden Finanzierung eines neuen strategischen Investors. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und hat Kunden wie Siemens, Trumpf und Gardena. (FAZ)

