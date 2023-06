DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BANKENREGULIERUNG - Die EU-Finanzmarktaufsicht Esma erwägt nach heftigen Ausschlägen bei Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, kurz CDS) von Banken im März Konsequenzen. "Wir prüfen, ob es am Markt für Kreditausfallversicherungen für einzelne Unternehmen Reformbedarf gibt", sagte Esma-Chefin Verena Ross dem Handelsblatt. Dieser Markt sei relativ illiquide. "Deshalb können Marktteilnehmer Kurse hier mit wenigen Transaktionen stark bewegen." (Handelsblatt)

CHINA-SPIONAGE - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will den Schutz vor chinesischer Spionage in Deutschland deutlich verstärken. "Für mich gibt es drei Sicherheits-Prioritäten im Umgang mit China: Risiken erkennen, Gefahren abwehren, Abhängigkeiten vermeiden", sagte Faeser dem Handelsblatt. Die Ministerin sprach von einer "erheblichen Gefahr" durch chinesische Spionage in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft. Das Handelsblatt erfuhr jetzt aus Sicherheitskreisen von einem 2020 entdeckten Fall, bei dem ein Wissenschaftler aus China im Staatsauftrag ein norddeutsches Medizintechnik-Unternehmen ausspioniert haben soll. (Handelsblatt)

ENERGIE - Der RWE-Vorstandsvorsitzende Markus Krebber warnt vor Energieknappheit in Deutschland und schweren Schäden für die Wirtschaft. Zu Bild sagte Krebber mit Blick auf die aktuelle Entwicklung: "Ein knappes Energieangebot führt zu hohen Preisen - dies gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschlands. Wir sehen erste Anzeichen einer Deindustrialisierung." Deutschlands Wohlstand fuße auf einer starken Industrie, sagte Krebber. Er fordert deshalb massive Investitionen in grüne Energien. "Der Wille und das Geld sind vorhanden", sagte der RWE-Chef. Damit Investitionen auch wirklich getätigt würden, brauche es langfristig einen zuverlässigen Rahmen, der Anreize schaffe, statt Hürden zu setzen. (Bild)

GEBÄUDEENERGIEGESETZ - Wirtschaftsverbände pochen auf mehr Flexibilität im geplanten Gebäudeenergiegesetz. Der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks forderte "längere und gestreckte Fristen". Wichtig sei eine Fokussierung auf das eigentliche Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands 2045, sagte Dercks der Rheinischen Post. "Auf dem Weg dorthin sollte das Gesetz mehr Freiraum für Innovationen lassen, statt technologische Monostrukturen vorzugeben. Neben den Wärmepumpen sollten auch Biomasse und kohlenstoffneutraler Wasserstoff Teil der Lösung sein, gerade auch im Neubau", sagte Dercks. (Rheinische Post)

WASSER - Bürger müssen sich nun auch noch auf steigende Wasserpreise einstellen. Daran werde kein Weg vorbeiführen, sagte Karsten Specht, Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) im Interview mit der FAZ. "Wegen des massiven Investitionsbedarfs und der explodierenden Kosten zur Sicherstellung der Wasserversorgung werden flächendeckende Preisanpassungen unvermeidbar sein." Forderungen aus den Reihen der Grünen, wer sich einen privaten Pool leisten könne, solle in Zeiten zunehmender Dürre höhere Wasserkosten zahlen, sieht er aber skeptisch: "Nicht jeder, der sich einen mobilen Pool aufstellt, ist vermögend." (FAZ)

FERNWÄRME - Stadtwerke und Energieunternehmen warnen vor einem stockenden Ausbau des Fernwärmenetzes. Die Zielvorgaben im bisherigen Gesetzesentwurf zur kommunalen Wärmeplanung seien "unrealistisch", sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Einige Ausbauprojekte des Fernwärmenetzes drohen damit auf Eis gelegt zu werden, weil die Betreiber die Umstellung nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen könnten." Zudem sei die "Technologieoffenheit" gefährdet. (NOZ)

KI - ChatGPT hat in vielen Chefetagen eine ungeahnte Aufregung entfacht: "Viele sprechen jetzt vom 'iPhone-Moment' der Künstlichen Intelligenz, weil die Technologie plötzlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist", sagte Walter Sinn, Deutschlandchef der Private-Equity-Gesellschaft Bain, im Gespräch mit der FAZ. Zwar forschten Wissenschaftler seit Jahrzehnten an der Technologie, doch für den Großteil der Unternehmen sei das Thema brandneu. Die Experimentierfreude der Manager habe seit dem Start von ChatGPT vor einigen Monaten "explosionsartig" zugelegt. "Nahezu alle unsere Kunden interessieren sich jetzt für die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz", so Sinn. (FAZ)

KANZLERKANDIDATUR - Robert Habeck (Grüne) will sich mit Blick auf eine mögliche Kanzlerkandidatur 2025 nicht vorzeitig festlegen. "Ich bin Wirtschaftsminister und bin das gerne. Mit der Kanzlerkandidatur müssen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Die Frage steht im Sommer 2025 an. Drei Monate Wahlkampf reicht ja", sagte Habeck der Rheinischen Post. Angesprochen auf seine schwierige politische Zeit in den vergangenen Wochen und die Frage, ob er mal an Rücktritt gedacht habe, sagte Habeck: "Nein. Es gibt keine Sehnsucht, das zu beenden." (Rheinische Post)

BGH-LEITENTSCHEIDUNG - Für eine effiziente Erledigung von Massenverfahren sind zügige Leitentscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) von zentraler Bedeutung. Bundesfinanzminister Marco Buschmann (FDP) will deshalb ein sogenanntes Leitentscheidungsverfahren beim BGH einführen. Der Gesetzentwurf, der der FAZ vorab vorliegt, sollte am Montag in die Ressortabstimmung gehen. Der Minister reagiert damit auf Hilferufe der Zivilgerichte, die unter massenhaften Einzelklagen wegen gleich gelagerter Verbraucheransprüche ächzen. Massenklagen machen den Gerichten etwa wegen Ansprüchen von Wirecard-Anlegern sowie im Streit von Verbrauchern mit unterschiedlichen Dienstleistern von Fitnessstudios über Fluggesellschaften bis hin zu Finanzinstituten zu schaffen. (FAZ)

