München (ots) -Jüngste Wahl-Umfragen zur kommenden Landtagswahl zeigen ein kontinuierliches Ansteigen der Bayernpartei-Umfragewerte. Vor diesem Hintergrund sowie dem enormen Mitgliederzuwachs, mit dem die Bayernpartei mittlerweile auch die Landesverbände von im bayerischen Landtag vertretenen Parteien hinter sich gelassen hat, ist die Zuversicht auf einen Wiedereinzug in den Landtag groß.Die heiße Phase des Wahlkampfs wird mit einem Landesparteitag am 18. Juni 2023 ab 11:00 Uhr in Plattling ("Hotel zur Isar", Passauer Straße 2, 94447 Plattling, voraussichtlich bis 14:00) eingeläutet. Neben Redebeiträgen des Landesvorsitzenden Florian Weber und des Generalsekretärs Hubert Dorn ist die Verabschiedung des Landtagswahlprogramms geplant.Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich willkommen, über eine vorherige Anmeldung würden wir uns sehr freuen, sie ist selbstverständlich nicht verpflichtend. Diese richten Sie bitte an die Landesgeschäftsstelle (post@bayernpartei.de) oder den Landespressesprecher (presse@bayernpartei.de).Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127746/5526036