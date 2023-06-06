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RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF Chart 1 Jahr
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PR Newswire
06.06.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 06

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF 5.8047 USD IE00BJXRZJ4005 June 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.6274 USDIE00BJXRZ27305 June 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.1348 USD IE00BLRPQH3105 June 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.8709 USD IE00BLRPQJ5405 June 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 4.5968 USD IE00BLRPRR0405 June 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.2436 USDIE00BLRPRQ9605 June 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.0314 USDIE000HJV1VH305 June 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.6747 USDIE000QRNAC6605 June 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF4.9553 USDIE000RMSPY3905 June 2023

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