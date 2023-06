Aschaffenburg (ots) -Unter dem Kampagnen-Slogan "Twist your mind", präsentiert Fuchs Schmitt seine neue Menswear-Kollektion FS24. Nach dem erfolgreichen Launch in der vergangenen Saison ist der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel im Bereich DOB, erneut als Aussteller auf der Herrenmodemesse Pitti Immagine Uomo vertreten. Das exklusiv für das Fachpublikum ausgetragene Messe-Event zelebriert die Frühjahr/Sommer 2024-Saison und findet vom 13. bis 16. Juni 2023 wieder in der Fortezza da Basso in Florenz statt."Die Pitti Immagine Uomo ist als internationale Leitmesse ein Pflichttermin für die Branche und erste Anlaufstelle, wenn es um Herrenmode geht. Daher ist es für uns ein absolutes Muss, auch unsere zweite Männerkollektion dort zu präsentieren", sagt Fuchs Schmitt-Geschäftsführerin Andrea Krumme und gibt eine sneak peek: "Die Männerwelt bei Fuchs Schmitt ist experimentierfreudig geworden, das drückt sich unter anderem in einer Farbpalette mit Lavendel, Bleu, kühlem Gelb und Silber aus."Der Contemporary Urban Lifestyle mit lässigem Field-Jacket, Windbreaker und Long Parka in einer leichten Crashware aus recyceltem Nylon ist die Ergänzung zur coolen Hemdjacke, Trench und Kurzmantel aus einer Baumwollmischung. Coole Alternativen bilden leichte Steppjacken mit Easy Warm Padding, einer innovativen Entwicklung für Wattefüllung mit GRS-Zertifizierung. Da Fuchs Schmitt auch in seiner Herrenkollektion einen hohen Anspruch auf Nachhaltigkeit hat, wurden außerdem Thermore- und Repreve-Füllungen sowie Wattefleece verwendet.Neben dem Trench als Key-Piece ist der Blouson die perfekte Übergangsjacke mit Statement Charakter. Das restliche Outfit kann gerne etwas zurückhaltender sein, um dem Blouson nicht die Show zu stehlen. Fuchs Schmitt MEN bietet ihn in kernigen Softshells, leichten Nylons, als Steppvariante und in einer Hybridmaterial-Mixversion an. Hieraus lassen sich modulare Outfits gestalten, die man zu einem informellen City Look bis zu einen Smart Casual Look kombinieren kann.Das zweite große Modethema ist "Gorpcore": Die Verbindung von Funktion und Mode ist seit seinen Anfängen in der High Fashion längst streetwear-tauglich geworden. Technische Materialien wie ein 3-Lagen-Laminat und funktionale Elemente wie Cargotaschen sind typische Elemente dieses Trends. Mit Trailsneaker und Gürteltaschen crossbody getragen ergibt sich ein trendstarker Look für kühle Frühlingstage. Silberfolienjacken, Sweats mit Steppelementen, dip dye-Kordelenden und water protect-Reißverschlüsse, sind weitere wichtige Elemente für Outfits die "made-to-move" sind.Auch die Präsentation für die Pitti ist richtungs- und zukunftsweisend: Die moderne, cleane und verchromte Optik des Messestands mit großflächigem Videoscreen, Smartframes und Highlight-Modulen wurde weiterentwickelt und zeigt das innovative und maßgeschneiderte Visual Merchandising-Konzept für die Händler von Fuchs Schmitt MEN. Auf den Verkaufsflächen kann dann durch "Pop-ups" die Männerwelt mit den Damen verknüpft werden. So bilden Styles der "contemporary women collection" das Spiegelbild zu den Herren und der Handel kann kompetent eine thematische Geschlechterwelt aufbauen.Fuchs Schmitt MEN X Pitti Immagine Uomo13. bis 16. Juni 2023Fantastic Classic, RONDINO, Stand 7Fortezza da BassoV.Ie Filippo Strozzi, 150129 Florenz, ItalienÜber Fuchs SchmittFuchs Schmitt ist der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel. Das Unternehmen steht für hohen Qualitätsanspruch und permanente Innovationen und setzt den Wandel nicht nur mit der neuen Dreidimensionalität seiner Marken - Fuchs Schmitt, Fuchs Schmitt MEN, THE FOX - kontinuierlich fort, sondern auch mit der strategischen Neugliederung der Kollektion in verschiedene Lifestyle-Segmente. Die Brands sind bei führenden Bekleidungshäusern, Filialisten und Konzernen sowie im E-Commerce-Bereich erfolgreich vertreten. Im Bereich DOB genießen die Marken seit vielen Jahren ein hohes Maß an Vertrauen beim Handel und den Endkundinnen. Fuchs Schmitt ist seit 1967 im Markt vertreten und seit 1989 im Besitz der MV Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG in Lingen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist Aschaffenburg/Bayern.Pressekontakt:Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KGFlora HolderLeitung MarketingTelefon: +49 6021-360-457Mobil: +49 163-549 20 79E-Mail: marketing@fuchsschmitt.deWeb: fuchsschmitt.deOriginal-Content von: Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161565/5526056