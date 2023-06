Was verdienen Projektmanager, Softwareentwickler und HR-Experten - und welchen Einfluss hat eine Führungsverantwortung auf das Jahresgehalt? Dieser Gehaltsreport zeigt, wie viel sich verdienen lässt. Gehalt, Flexibilität, Weiterbildung - das ist Berufstätigen im Joballtag am wichtigsten. Ersteres hat der Kununu-Gehaltsreport für die Deutschen mit dem Ergebnis ermittelt, dass das durchschnittliche Bruttojahresgehalt 48.538 Euro beträgt. Hessen ist das Bundesland mit den höchsten Durchschnittsgehältern, am zufriedensten mit dem Gehalt sind die Menschen jedoch in München. Nach wie vor verdienen Frauen deutlich weniger als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...