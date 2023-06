Nach dem schwächeren Wochenauftakt zeichnet sich im DAX am Dienstag wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund 30 Minuten vor Xetra-Start sieben Punkte tiefer auf 15.956 Punkte. Tags zuvor hatte der DAX mit 16.114 Punkten im frühen Handel zunächst an den starken Wochenausklang angeknüpft, war dann letztlich aber klar ins Minus gedreht. Nach dem kürzlich in letzter Minute abgehakten US-Schuldenstreit steht wieder die Zinsentwicklung im Vordergrund.Alle aktuellen Entwicklungen ...

