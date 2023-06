Das Top-Momentum bei Amazon hält an. Am Montag ging die Aktie mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 125,30 Dollar aus dem Handel. Amazon notiert mittlerweile so hoch wie zuletzt im September. Aus dem Big-Tech-Sektor läuft 2023 nur eine Aktie noch besser. JPMorgan Chase sieht Rückenwind für Amazon in diesem Bereich.

Den vollständigen Artikel lesen ...