Onfido, der weltweit führende Anbieter automatisierter Identitätsprüfungen, gab heute bekannt, dass er die Zertifizierung nach ETSI TS 119 461 erhalten hat. Dabei handelt es sich um die neuesten technischen Standards des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) für Identitätsprüfungen und Vertrauensdienste in Europa. Demzufolge kann Onfido als Identitätsprüfungsdienstleister (Identitiy Proofing Service Provider, IPSP) für qualifizierte Anbieter von Vertrauensdiensten (Qualifizied Trust Service Providers, QTSP) agieren und Unternehmen das KYC-Verfahren (Know Your Customer Kenne Deinen Kunden) auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen (AML, Anti-Money Laundering) anbieten. Die unabhängige Zertifizierung macht Onfido zum ersten global aufgestellten Anbieter, der die internationalen Expansionsvorhaben seiner Kunden mit der Zertifizierung nach ETSI und nach dem UK Digital Identity and Attributes Trust Framework unterstützen kann.

ETSI Standards

ETSI unterstützt EU-Verordnungen wie elektronische Identifizierungs-, Authentifizierungs- und Vertrauensdienste (Electronic Identification, Authentication and Trust Services, eIDAS), die standardisierte Bedingungen für elektronische Vertrauensdienste und die digitale Identifizierung in der gesamten EU festlegen. Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung erfordert KYC, das durch die Anwendung ETSI-konformer Lösungen für die Remote-Identitätsprüfung erfüllt werden kann. Die Zertifizierung nach ETSI TS 119 461 versetzt Onfido in die Lage, auf globaler Ebene zu agieren und auf lokaler Ebene die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen.

Onfido musste für die umfassende Zertifizierung ein ausgedehntes Prüfungsverfahren durchlaufen und dabei strenge Kriterien erfüllen, die zum einen bestätigen, dass die Lösungen den höchsten Sicherheits-, Interoperabilitäts- und Vertrauensstandards entsprechen, zum anderen Onfido ein gereifter, namhafter und etablierter Anbieter ist.

Organisationen, insbesondere jene, die AML-Anforderungen unterliegen, können im Zuge ihrer Expansion auf dem europäischen Markt mit Onfido kooperieren, um sowohl ihr Unternehmen als auch ihre Kunden vor betrügerischen Angriffsvektoren wie synthetischer Betrug zu schützen und ihre Zukunftsfähigkeit im Hinblick auf sich ändernde Gesetze zu sichern.

Onfido ist der bevorzugte Identitätsprüfungsanbieter von führenden, etablierten europäischen Finanzdienstleistern und Fintechs wie Bank Millennium, HYPE, Mollie and BUX, sowie für die Mobilitätsanbieter Europcar, Voi, Bolt und Hely.

"Durch die Erfüllung lokaler Standards sichern wir die Kontinuität unserer Geschäftstätigkeit. So können wir auf lokaler Ebene Innovationsarbeit betreiben und einen Wettbewerbsvorteil erzielen, während wir unseren Kunden ein reibungsloses KYC-Verfahren bieten", sagte Tomasz Brzostowski, Head of Digital Sales, Bank Millennium.

Regelkonformität beim Erschließen neuer Märkte

Die regulatorische Landschaft stellt Organisationen vor die Herausforderung, sich mit einem Stückwerk an lokalen und globalen Standards und der sich stets weiterentwickelnden Betrugsraffinesse auseinanderzusetzen. ETSI TS 119 461 gewährleistet, dass Anbieter und ihre Lösungen sicher sind und dass ein höheres Maß an Gewissheit im gesamten EU-Raum angewendet und akzeptiert wird.

"Um den sicheren Zugang zu Online-Diensten zu gewährleisten, betrügerische Aktivität zu verhindern und Innovation zu fördern, ist Regulierung wesentlich", sagte Francesca Porter, General Counsel bei Onfido. "ETSI TS 119 461 für die Identitätsprüfung bietet einen neuen Standard für Sicherheit, Interoperabilität und Vertrauen in der gesamten Industrie, während das Fundament für zukünftige Vertrauensdienste, wie beispielsweise die qualifizierte elektronische Signatur (QES), gelegt wird. Wir stellen Organisationen Ressourcen bereit, mittels denen sie Änderungen bei Verordnungen verfolgen und ihre Konformitätsanforderungen erfüllen können, und schließen diese in unseren Produktfahrplan ein."

Mit dem Aufkommen neuer Formen von digitaler Identität, wie IDs, und einer sich entwickelnden Betrugslandschaft, werden Verordnungen regelmäßig aktualisiert, um den Bedürfnissen von Unternehmen und Verbrauchern zu entsprechen. Laden Sie das Whitepaper der KYC-Anforderungen der EU herunter, um sich ein Bild darüber zu verschaffen, wie Sie Regulierung und Compliance in der Zukunft bewältigen können.

Organisationen können die End-to-End-Identitätsplattform von Onfido integrieren, um zu Zwecken der Compliance und Betrugsprävention die Identität von Benutzern zu überprüfen. Die Plattform kombiniert eine umfassende Reihe von Produkten, einschließlich:

Verification Suite die Dokumenten- und Biometrielösungen, vertrauenswürdige Datenquellen und Betrugserkennungssignale umfasst.

Smart Capture SDKs machen die Integration von erstklassigen Datenerfassungserlebnissen für Internet- und mobile Anwendungen einfach.

Onfido Studio ermöglicht es Unternehmen, die Identitätsplattform zu koordinieren und maßgeschneiderte Workflows in einer Drag-and-drop-Schnittstelle zu erstellen, um ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen.

Über Onfido:

Onfido macht digitale Identität einfach. Durch die Kombination von Dokumenten- und Biometrieprüfung, Datenquellen und passiven Betrugssignalen erlaubt es die Onfido Real Identity Platform Unternehmen, Verifizierungsmethoden in einem No-code-Orchestrierungslayer ihren Bedürfnissen entsprechend individuell zu gestalten. Die End-to-end-Identitätsprüfung der Plattform basiert auf der KI Atlas, die von Onfido im eigenen Haus über einen Zeitraum von 10 Jahren entwickelt wurde. Onfido Atlas gewährleistet faire, schnelle und akkurate Ergebnisse.

Onfido gilt im Bereich KI zu Zwecken der Identitätsprüfung und -authentifizierung als weltweiter Marktführer. Das Unternehmen hat die finanzielle Unterstützung von TPG Growth, Idinvest Partners, Crane Venture Partners, Salesforce Ventures, M12 (Microsoft) und anderen. Onfido arbeitet mit über 900 Unternehmen weltweit zusammen und ermöglicht jede Woche Millionen den Zugriff auf Dienste von milliardenschweren Institutionen bis zu exponentiell wachsenden Start-ups.

