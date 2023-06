DJ British American Tobacco bestätigt Prognose

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--British American Tobacco hat seine Prognose für 2023 bekräftigt und hält an seiner Konzernstrategie von 2019 fest. Danach zielt der Tabakkonzern weiter auf ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und ein bereinigtes Wachstum beim verwässerten Gewinn je Aktie im mittleren einstelligen Bereich. Die operative Cash Conversion soll mehr als 90 Prozent erreichen.

Die Umsatzentwicklung werde sich auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, sagte CEO Tadeu Marroco anlässlich des Pre-Close Trading Update. Das ausgewiesene Wachstum dürfte vom Zeitpunkt beeinflusst werden, zu dem die Übertragung des russischen und weißrussischen Geschäfts stattfinde, hieß es, voraussichtlich werde dies 2023 sein.

Wechselkurseffekte werden den bereinigten Gewinn je Aktie im ersten Halbjahr um 4 Prozent beflügeln, im Gesamtjahr jedoch um 1 Prozent schmälern. Marroco bekräftigte die Konzernstrategie. In der Sparte New Category erwartet BAT starkes Wachstum mit weiteren Ergebnisverbesserungen bei zusätzlichen Investitionen. "Wir machen auch gute Fortschritte beim Abbau unserer Bilanz und unterstützen damit unser Ziel, überschüssige Liquidität nachhaltig an die Aktionäre zurückzugeben", sagte Marroco.

