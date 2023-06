Prof. Dr. Bernd Meyer (Berenberg): S&P 500 und Tech-Werte

05.06.2023 -

Im Mai gaben die meisten Anlageklassen nach. Innerhalb von Aktien war fast nur mit Japan und Tech-Titeln, die vom KI-Hype profitierten, Geld zu gewinnen. Schwache Konjunkturdaten und damit einhergehend zunehmende Rezessionssorgen belasteten. Der USD konnte als sicherer Hafen profitieren, begünstigt durch eine einseitige Dollar-negative Positionierung. Die große Frage ist, wie stark sich das massive Nettoangebot an T-Bills (und ggf. T-Bonds) über die nächsten Monate auf die Märkte auswirkt. Nach dem Schuldendeal können nun wieder vermehrt US-Staatsanleihen begeben werden. Spannend ist, wer diese kauft. Ersetzen vornehmlich Geldmarktfonds bei der Fed geparktes Geld durch T-Bills, dürften sich die Folgen in Grenzen halten. Je größer jedoch der Anteil anderer Anleger ist, desto mehr Liquidität wird dem Markt - zusätzlich zu den QT-Programmen - entzogen. Positiv zu bewerten ist jedoch, dass mittlerweile viele Marktanalysten über die möglichen Belastungen berichten. Überraschungen sollten sich somit in Grenzen halten.

In den nächsten zwei Wochen wird es geldpolitisch spannend. Die Fed dürfte bei der Sitzung am 14. Juni laut Markt zum ersten Mal seit März 2022 die Zinsen nicht weiter erhöhen. Für die Sitzung der EZB am 15. Juni preist der Markt hingegen eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten. Heute stehen neben den deutschen Exportzahlen (Apr.) die Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindizes (PMI, Mai) für China, Europa und die USA an. Am Dienstag werden die deutschen Auftragseingänge (Apr.) und am Mittwoch die deutsche Industrieproduktion (Apr.) sowie die chinesischen Importe (Mai) veröffentlicht. Die chinesischen Inflationszahlen (Mai) und die italienischen Industrieproduktionsdaten (Apr.) folgen am Freitag. In der Folgewoche stehen der deutsche ZEW-Index (Jun.), die US-Verbraucherpreisinflation, die US-Erzeugerpreisinflation, die US-Industrieproduktion, die US-Einzelhandelsumsätze (Mai) und die chinesische Industrieproduktion sowie Einzelhandelsumsätze (Mai) an.

Mit über +11% YTD lässt der S&P 500 eine positive Stimmung vermuten. Das Bild trügt allerdings, denn die Performance lässt sich vollständig durch Mega-Caps vor allem aus dem Technologiesektor erklären. Ohne die zehn stärksten Beiträge stünde der Index YTD bei 0%.

Die Rallye steht daher bei geringer Marktbreite auf dünnen Beinen und erscheint anfällig. Der drohende Liquiditätsentzug nach dem Aussetzen der US-Schuldengrenze könnte besonders auf den hochbewerteten Tech-Titeln lasten.

...