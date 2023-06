DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang sinkt im April um 0,4 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im April schwächer als erwartet gewesen. Zudem wurde der ohnehin sehr schwache Vormonatswert nach unten revidiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 9,9 (März: 11,2) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Anstieg um 3,0 Prozent prognostiziert. Das für März vorläufig gemeldete Minus von 10,7 Prozent wurde auf 10,9 Prozent revidiert.

Commerzbank: Deutsche Auftragsdaten "echte Enttäuschung"

Der abermalige Rückgang der deutschen Auftragseingänge im April nach dem Absturz im März ist nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen ernüchternd. "Das ist eine echte Enttäuschung: Allgemein war davon ausgegangen worden, dass der Einbruch der Auftragseingänge im März um fast 11 Prozent im April zumindest zum Teil wieder ausgeglichen werden würde. Tatsächlich sind die Aufträge noch einmal um 0,4 Prozent gefallen", schreibt Solveen in einem Kommentar.

Deutscher Industrieumsatz geht im April um 1,2 Prozent zurück

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im April gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent. Der für März gemeldete monatliche Rückgang von 2,9 Prozent wurde auf 2,2 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel der Umsatz kalenderbereinigt um 2,9 Prozent höher aus.

Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im März um 0,9 Prozent

Der Umsatz im Dienstleistungssektor Deutschlands (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) ist im März gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag er damit um 7,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ohne Preisbereinigung betrugen die Wachstumsraten 0,8 und ebenfalls 7,0 Prozent.

Ifo-Institut: Materialengpässe in der Industrie rückläufig

Die Materialknappheit in der deutschen Industrie hat sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung entspannt. Im Mai berichteten demnach noch 35,3 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, nach 39,2 Prozent im April. "Der Rückgang ist eine kleine Stütze für die gegenwärtige schwierige konjunkturelle Lage in der deutschen Industrie", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Australische Notenbank erhöht Zinsen erneut und signalisiert weitere Straffung

Die australische Notenbank hat den Leitzins zum zwölften Mal innerhalb von etwas mehr als einem Jahr angehoben und den Markt auf weitere Erhöhungen im Falle einer anhaltend hohen Inflation eingestimmt. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,10 Prozent an, womit die sogenannte Cash Rate den höchsten Stand seit Anfang 2012 erreichte. "Eine weitere Straffung der Geldpolitik könnte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf das Zielniveau zurückkehrt, aber das wird davon abhängen, wie sich die Wirtschaft und die Inflation entwickeln", sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe.

Habeck glaubt an schnelle Verabschiedung von Heizungsgesetz

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist nach eigenen Angaben zuversichtlich, dass das umstrittene Heizungsgesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet wird. Bei einer Veranstaltung der Rheinischen Post sagte Habeck, er gehe davon aus, dass das Gesetz wie im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbart "vor der Sommerpause kommt". Vertreter von Habecks Koalitionspartner FDP äußerten dagegen erneut Vorbehalte gegen eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes.

EU verlängert Beschränkungen auf ukrainische Getreideimporte

Die Europäische Union verlängert die Importbeschränkungen für bestimmte landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine bis zum 15. September. Bis dahin sollen die Schutzmaßnahmen für fünf osteuropäische Mitgliedsländer "auslaufen", erklärte die EU-Kommission. Die EU hatte sich Ende April mit Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei auf Schutzmaßnahmen für Produzenten von Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkernen aus diesen Ländern geeinigt. Sie hatten sich über einen Preisverfall beklagt, der durch landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine verursacht worden war.

Selenskyj lobt ukrainische Soldaten für Fortschritte bei Bachmut

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Erfolge der Truppen seines Landes gelobt, die diese ukrainischen Angaben zufolge nahe der zerstörten Stadt Bachmut erzielt haben. "Gut gemacht, Krieger", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. "Wir sehen, wie hysterisch Russland auf jeden Schritt reagiert, den wir dort machen, auf alle Stellungen, die wir einnehmen." Selenskyj sagte weiter, "der Feind weiß, dass die Ukraine gewinnen wird".

Brasiliens Präsident Lula stellt Plan zum Schutz des Amazonas-Regenwalds vor

Brasiliens Präsident Inácio Lula da Silva hat einen neuen Plan zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes vorgestellt. Das Vorhaben markiere "nach vier Jahren Gleichgültigkeit und Vernachlässigung" die Rückkehr des Umweltschutzes als "Priorität", sagte Lula anlässlich des Weltumwelttags in Anspielung auf die Amtszeit seines Vorgängers, des rechtsextremen Jair Bolsonaro. Lulas Plan sieht unter anderem die sofortige Beschlagnahmung der Hälfte aller illegal genutzten Flächen innerhalb von Schutzgebieten sowie die Ausweisung von drei Millionen Hektar zusätzlicher Schutzgebiete bis 2027 vor.

Prozess gegen Bolsonaro vor Oberstem Wahlgericht beginnt am 22. Juni

Die Richter am Obersten Wahlgericht Brasiliens verhandeln ab 22. Juni in einem Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Wie das Gericht bekanntgab, könnten die Beratungen der Richter in dem Verfahren nötigenfalls am 27. und 29. Juni fortgesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem bis Ende 2022 amtierenden Rechtsextremen darin "politischen Machtmissbrauch" und "unangemessenes Verhalten der Kommunikationsmittel" vor, bei einer Verurteilung droht Bolsonaro eine achtjährige Ämtersperre.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Mai 6,1% - CBS

Niederlande Inflationsrate Apr war 5,2% - CBS

Japan/Ausgaben privater Haushalte Apr -4,4% (PROGNOSE: -2,3%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Apr -6,7% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Apr 73,9%

Japan/Konsumneigung Apr -4,9 Pkt gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Mai +6,1% gg Vorjahr (PROG +6,2%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Mai +7,7% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.