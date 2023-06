Bern (ots) -Die Lindenhofgruppe steht in Stadt und Region Bern seit Jahrzehnten für eine sichere, professionelle und persönlich geführte Geburtenabteilung. Mit einem einfühlsamen, berührenden Kurzfilm werden aus Sicht einer Hebamme die Besonderheiten der Geburtenabteilung der Lindenhofgruppe vorgestellt."Normalerweise" ist ansprechend und authentisch. Der Film ist einfach Lindenhofgruppe. Im Zentrum des Films, mit dem Titel "Normalerweise", steht die Perspektive der diplomierten Hebamme Lena Flükiger: was durchläuft sie gedanklich und emotional, wie sieht sie ihren Beruf und ihre Berufskolleginnen und -kollegen. Im Kern werden Unterschiede zu anderen Geburtenabteilungen aufgezeigt und mit welcher Kompetenz und Leidenschaft bei Baby&Familie - der Geburtenabteilung der Lindenhofgruppe - gehandelt wird. Der Grossteil der Personen, die im Film gezeigt werden, sind Hebammen, Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachpersonen der Lindenhofgruppe.Werdende Mütter und Familien informieren sich vor und während der Schwangerschaft, um den für sie professionellsten und sichersten Ort für die Geburt ihres Kindes zu finden."Die werdenden Eltern schenken dem Frauenzentrum Bern und der Abteilung Baby&Familie ihr Vertrauen und entscheiden sich bewusst für die Geburt in der Lindenhofgruppe." Prof. Dr. med. Ralf Rothmund, Klinikdirektor Frauenzentrum BernDie traditionell hohen Geburtenzahlen bestätigen, dass die Lindenhofgruppe das Vertrauen der künftigen Eltern und deren Nahestehenden geniesst. "Unser Leistungsspektrum ist umfassend." erklärt Prof. Dr. Dr. med. Martin Müller, Chefarzt Geburtshilfe - "Das Angebot umfasst sowohl die Hebammen-Sprechstunden wie auch die hochspezialisierte Pränatal-Medizin. Unser Team aus Kinderärztinnen und-ärzten stellt gemeinsam mit den Hebammen und den Pflegenden rund um die Uhr eine optimale Versorgung der Neugeborenen sicher."Die Lindenhofgruppe bietet eine kompetente, individuelle und sichere Betreuung während dieser besonderen Zeit der Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett.Die Wahl des passenden Spitals ist von entsprechend grosser Bedeutung und hat viel mit Vertrauen zu tun. Die Lindenhofgruppe bedankt sich für dieses Vertrauen.KinoausspielungenZwischen dem 14. Mai und dem 16. Juni 2023 in den Kinos von Bern, Brienz, Burgdorf, Laupen, Meiringen, Muri bei Bern, Saanen, Solothurn, Spiez und Thun.Ausserdem kann er direkt auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=phVza82k6Yw) angesehen werden.LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 154 000 Patientinnen und Patienten versorgt, davon rund 27 000 stationär. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende. lindenhofgruppe.chPressekontakt:Medienstelle der LindenhofgruppeE-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05Original-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100907536