Der Börsekandidat Croma-Pharma bestellt Theresia Pircher als Global Sustainability Director. In dieser Funktion ist sie für die Strategieentwicklung und deren Umsetzung sowie für die Einführung eines Umweltmanagementsystems bei Croma verantwortlich. Theresia Pircher begann ihre Karriere als Marketing- und Key Account Managerin beim privaten Fernsehsender ATV und wechselte 2007 als Marketingleiterin zum Baukonzern Porr AG. Im Jahr 2014 führte sie das Nachhaltigkeitsmanagement erfolgreich im Unternehmen ein und übernahm die Leitung der Abteilung Nachhaltigkeit. "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Croma den erfolgreichen Kurs in Richtung Nachhaltigkeit zu setzen und Nachhaltigkeit in der DNA von Croma zu verankern ....

