Deutschland entwickelt sich zum Hauptschauplatz großer SAP-Projekte, da der Markt durch die zunehmende Einführung von S/4HANA in Unternehmen angeheizt wird. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens SAP Ecosystem Germany 2023" meldet, dass die deutschen Serviceanbieter sich fast durchweg positiv über den aktuellen SAP-Markt äußern. Viele rechnen mit einem exponentiellen Wachstum in den kommenden Jahren. Der Hauptgrund für die Zuversicht ist das bevorstehende Auslaufen des SAP-Supports für die bisherigen Systeme ECC und SAP Business Suite, der für beide Ende 2027 beendet wird.

"Die Service-Provider bereiten sich aktiv auf den bevorstehenden Übergang zu S/4HANA vor", sagt Dr. Matthias Paletta, Director Technology Modernization bei ISG in Deutschland. "So bauen viele von ihnen ihre Partnerschaften mit SAP sowie mit Hyperscalern aus."

Da das Ende des ECC und SAP Business Suite-Supports näher rückt, nimmt die Zahl der Transformations- und Managed-Services-Projekte zu, so die ISG-Studie. Dieser Anstieg, der für alle Branchen und Unternehmensgrößen zutreffe, werde sich in den kommenden Jahren noch verstärken. In der Folge werde sich die bereits heute spürbare Verknappung der verfügbaren Marktressourcen weiter verschärfen, so ISG weiter.

Die Anbieter arbeiteten daran, Lücken in ihren Portfolios zu schließen, einschließlich der Entwicklung branchenspezifischer Fähigkeiten. Zudem würden sie Alleinstellungsmerkmale betonen und Mehrwerte verdeutlichen, um Kunden zu gewinnen.

Der ISG-Studie zufolge bieten Templates, Automatisierung und Partnerschaften potenzielle Wettbewerbsvorteile für Anbieter. Sie würden die Servicequalität stabilisieren, Ergebnisse auf einfache Weise verbessern und prognostizieren, die Laufzeiten für einzelne Aktivitäten verkürzen sowie Transformationsprogramme vervollständigen. All dies wiederum trage dazu bei, die Kundenzufriedenheit in den tatsächlichen Systemumgebungen zu verbessern. Darüber hinaus würden so auf Anbieterseite wichtige Ressourcen freigesetzt, die diese für nicht automatisierte Aktivitäten verwenden können, so ISG.

"Für viele deutsche Unternehmen sind Serviceanbieter von vor Ort nach wie vor wichtig", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Deshalb haben weltweit agierende Anbieter ihre Teams in Deutschland deutlich verstärkt."

Die Studie untersucht darüber hinaus die in Deutschland gestiegene Nachfrage nach cloudbasierten SAP-Angeboten und stellt sie der anhaltenden Zurückhaltung vieler deutscher Unternehmen gegenüber, das Programm "RISE with SAP" zu nutzen.

Die Studie "ISG Provider Lens SAP Ecosystem Germany 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 46 Anbietern in vier Marktsegmenten (Quadranten): "SAP S/4HANA System Transformation Large Accounts", "SAP S/4HANA System Transformation Midmarket", "Managed Application Services for SAP ERP" sowie "Managed Platform and Cloud Services for SAP ERP".

Die Studie stuft Eviden/Atos in alle vier Quadranten sowie Accenture, All for One Group, Capgemini und T-Systems in drei Quadranten als "Leader" ein. Cognizant, Infosys, NTT DATA, TCS und Wipro werden in jeweils zwei Quadranten als "Leader" bezeichnet. Arvato Systems, CANCOM, DATAGROUP, Devoteam, Fujitsu, Innovabee, Kyndryl und Syntax Systems sind "Leader" in je einem Marktsegment.

Zudem wird DXC Technology in zwei Segmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. HCLTech, Infosys und LTIMindtree erhielten diese Auszeichnung in je einem Quadranten.

Eine bearbeitete Version der Studie steht bei T-Systems zum Download zur Verfügung.

Die Studie "ISG Provider Lens SAP Ecosystem Germany 2023" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

