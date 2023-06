DJ MÄRKTE ASIEN/Australien nach Zinserhöhung schwach - China gedrückt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Das Bild der Börsen in Ostasien und Australien war am Dienstag durch deutlichere Abgaben in Australien und auf dem chinesischen Kernland bestimmt. Den Ausreißer nach unten stellte der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 1,2 Prozent. Die Reserve Bank of Australia beendete mit einer unerwarteten Zinserhöhung eine dreitägige Gewinnphase, in der Folge rutschte der australische Leitindex deutlich ab und der australische Dollar legte ebenso klar zu.

Die australische Notenbank hatte den Leitzins zum zwölften Mal innerhalb von etwas mehr als einem Jahr angehoben (um 25 Basispunkte) und den Markt auf weitere Erhöhungen im Falle einer anhaltend hohen Inflation eingestimmt. Marktteilnehmer hatten mehrheitlich mit einem Stillhalten der Zentralbank gerechnet. Belastend an der Börse in Australien kam hinzu, dass die Verbraucherstimmung auf Wochensicht erneut gesunken war. Zu den schwächsten Werten zählten dann auch Einzelhandels- und Freizeitwerte. Im Finanzsektor gaben Commonwealth, NAB, ANZ und Westpac um bis zu 2,1 Prozent nach. Marktbeobachter befürchteten ein schwächeres Hypothekengeschäft angesichts des höchsten Leitzinsniveaus seit Anfang 2012.

Der HSI in Hongkong kam deutlich von seinen Tageshochs zurück und drehte ins Minus. Spekulationen über neue Hilfen im Immobiliensektor hatten zunächst die entsprechenden Kurse und auch den Leitindex gestützt, der HSI war temporär bis auf ein Plus von 1,4 Prozent geklettert, präsentierte sich im späten Geschäft aber mit einem Abschlag von 0,3 Prozent.

China-Kurse drehen nach unten ab

Auf dem chinesischen Festland folgte der Schanghai-Composite dem australischen Markt nach unten, der Index schloss 1,2 Prozent tiefer. Händler sprachen von einem schwachen Sentiment angesichts fehlender positiver Impulse. Die jüngsten Konjunkturdaten hätten sich sehr uneinheitlich gezeigt und letztlich kaum Auskunft über den Zustand der chinesischen Konjunktur offenbart, hieß es. Ein Durchstarten der Wirtschaft nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen sei nicht erkennbar. Die Sektoren Technologie und Software liefen besonders schlecht.

Der Nikkei-225 in Japan drehte im Verlauf 0,9 Prozent ins Plus und schloss auf einem abermaligen 33-Jahreshoch. Zuletzt bewegte sich der Index im Juli 1990 in diesen luftigen Höhen. Zunächst hätten angesichts des erreichten Marktniveaus Gewinnmitnahmen gedrückt, hieß es. Doch diese liefen aus und es wurde wieder gekauft - vor allem in den Sektoren Wertpapierhandel und Stahl.

Unter den Einzelwerten stürzten ASX in Sydney um über 10 Prozent ab. Der Börsenbetreiber hatte Änderungen seines Kapitalmanagements bekannt geben und höhere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Handelssystem CHESS in Aussicht gestellt. Ab 2024 soll zudem die Ausschüttungsquote reduziert werden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.129,60 -1,2% +1,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.506,78 +0,9% +23,5% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.195,34 -1,1% +3,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.048,16 -0,3% -3,5% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.761,66 +0,3% +18,6% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.181,14 -0,2% -1,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.380,06 -0,1% -7,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0714 +0,0% 1,0713 1,0698 +0,1% EUR/JPY 149,21 -0,2% 149,48 150,15 +6,3% EUR/GBP 0,8619 +0,0% 0,8615 0,8623 -2,6% GBP/USD 1,2430 -0,0% 1,2433 1,2406 +2,8% USD/JPY 139,26 -0,2% 139,55 140,39 +6,2% USD/KRW 1.300,82 -0,0% 1.300,94 1.307,12 +3,1% USD/CNY 7,1139 +0,2% 7,1025 7,1174 +3,1% USD/CNH 7,1288 +0,1% 7,1184 7,1269 +2,9% USD/HKD 7,8422 +0,1% 7,8381 7,8380 +0,4% AUD/USD 0,6666 +0,7% 0,6617 0,6599 -2,2% NZD/USD 0,6083 +0,2% 0,6072 0,6054 -4,2% Bitcoin BTC/USD 25.804,08 +0,5% 25.682,48 26.831,17 +55,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,00 72,15 -1,6% -1,15 -11,1% Brent/ICE 75,63 76,71 -1,4% -1,08 -9,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,65 28,48 -2,9% -0,83 -67,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.957,60 1.962,10 -0,2% -4,51 +7,3% Silber (Spot) 23,45 23,53 -0,3% -0,08 -2,2% Platin (Spot) 1.032,28 1.035,00 -0,3% -2,73 -3,4% Kupfer-Future 3,73 3,77 -0,9% -0,04 -2,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

