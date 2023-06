DAX wartet auf neue Impulse - Seitwärtstrend bietet auch Anlagemöglichkeiten

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der DAX® tauchte gestern Nachmittag unter die Marke von 16.000 Punkten und stabilisiert sich im Bereich von 15.950 Punkten. Zum Handelsstart fehlen signifikante Impulse. So startet der Leitindex zunächst wenig verändert. Mit dem Ende des US-Schuldenstreits rücken nun wieder verstärkt Spekulationen um den weiteren Kurs von EZB und Fed in den Fokus. Kommende Woche ist es wieder soweit. Dann werden die jeweiligen Gremien wieder diskutieren und entscheiden. Die kommenden Tage könnten somit von einer gewissen Zurückhaltung unter den Anlegern geprägt sein.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.980/16.000/16.080/16.200/16.230/16.330 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.810/15.860/15.915 Punkte

Der DAX® korrigierte gestern bis zur 61,8%-Retracementlinie. In diesem Bereich stabilisierte sich der Index und kann diese Marke auch zum Auftakt in den heutigen Handel zunächst verteidigen. Auf der Oberseite findet der Index aktuell zwischen 15.980 und 16.000 Punkten eine Widerstandszone. Wird diese Range überwunden, könnten neue Kaufimpulse folgen und den Index in Richtung des jüngsten Hochs von 16.080 Punkten treiben. Dennoch sollte ein wachsamer Blick nach unten gerichtet werden. Unterhalb von 15.900/15.915 Punkten droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.810 Punkte (38,2%-Retracementlinie). Die oberen Barrieren der unten beschriebenen Inline-Optionsscheine sind aktuell noch nicht in Gefahr. Sie liegen zwischen 16.500 und 17.000 Punkten. Mit der jüngsten Rally weitete sich der Abstand zu den unteren Barrieren aus. Sie liegen zwischen 12.100 und 15.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 12.100 und 16.500 Punkten notiert bei EUR 6,76. Werden die beiden Barrieren bis zum finalen Beobachtungstag nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt, verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 11.05.2023 -06.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.06.2016 - 06.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 190,46 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 279,68 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.06.2023; 10:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC64ZL 8,50* 15.000 17.000 21.07.2023 DAX® HC6AGP 6,67* 15.000 17.000 15.08.2023 DAX® HC4LY4 4,99* 11.300 16.500 18.08.2023 DAX® HC4LT4 6,76* 12.100 16.500 21.07.2023

*max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.06.2023; 10.00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise Inline-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX wartet auf neue Impulse - Seitwärtstrend bietet auch Anlagemöglichkeiten erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).