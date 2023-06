Hameln (ots) -Plötzlich klingelt es und es stehen fremde Menschen vor der Tür, die nichtsahnenden Hausbewohnern um jeden Preis einen angeblich einmaligen Glasfaser-Vertrag andrehen wollen - laut dem Telekommunikationsportal "Teltarif.de" häufen sich derartige Besuche bereits seit einiger Zeit. Das Problem dabei: Da sie sich häufig als Mitarbeiter großer Telekommunikationsunternehmen ausgeben, sind sie für Laien kaum von seriösen Anbietern zu unterscheiden."Um dabei nicht überrumpelt zu werden, sollte sich jeder mit der Vorgehensweise solcher Vertriebe auseinandersetzen", sagt Patrick Grabowski. Der Verkaufsexperte arbeitete als Trainer bereits mit hunderten Vertrieblern aus dem Glasfaser-Bereich zusammen und kennt daher die Unterscheidungsmerkmale zwischen vertrauenswürdigen und unseriösen Verkäufern.Er verrät in diesem Artikel die fünf wichtigsten Merkmale, an denen jeder die schwarzen Schafe im Haustürvertrieb erkennt.1. Hoher Druck und aggressive VerkaufstaktikenEin deutliches Anzeichen für unseriöse Verkäufer im Haustürvertrieb ist ihr hoher Druck und ihre aggressiven Verkaufstaktiken. Sie versuchen, den potenziellen Kunden schnellstmöglich zu überreden und setzen dabei auf verschiedene manipulative Techniken. Oftmals verwenden sie Sätze wie "Nur heute!" oder "Jetzt oder nie!", um den Druck auf den Kunden zu erhöhen und eine sofortige Entscheidung zu erzwingen. Seriöse Vertriebsmitarbeiter hingegen respektieren die Entscheidungsfreiheit des Kunden und geben ihm genügend Zeit, um eine informierte Wahl zu treffen.2. Fehlende oder unzureichende InformationenEin weiteres Indiz für unseriöse Verkäufer ist die fehlende oder unzureichende Informationsbereitstellung. Wenn sie kaum Details über das Produkt oder den Vertrag liefern können oder wichtige Fragen ausweichen, sollten bei den Kunden die Alarmglocken schrillen. Seriöse Vertriebler hingegen sind gut informiert und können alle Fragen des Kunden ausführlich beantworten. Sie legen Wert auf Transparenz und legen sämtliche Vertragsbedingungen klar und verständlich dar.3. Verwechslungsgefahr mit namhaften UnternehmenUnseriöse Verkäufer machen sich häufig die Verwechslungsgefahr mit namhaften Unternehmen zunutze. Sie geben sich als Mitarbeiter großer Telekommunikationsunternehmen aus, um Vertrauen zu wecken und die Glaubwürdigkeit zu steigern. Doch es ist wichtig, skeptisch zu sein und immer nach einem gültigen Mitarbeiterausweis oder einer offiziellen Bestätigung zu fragen. Seriöse Vertriebler können dies problemlos vorweisen und sind bereit, ihre Identität zu verifizieren.4. Keine Möglichkeit zur Prüfung des AngebotsEin weiteres Warnsignal ist, wenn Kunden keine Möglichkeit gegeben wird, das Angebot in Ruhe zu prüfen oder sich anderweitig darüber zu informieren. Seriöse Verkäufer stellen ihnen alle benötigten Unterlagen zur Verfügung und ermöglichen es ihnen, das Angebot gründlich zu überdenken. Sie respektieren die Bedürfnisse der Kunden und drängen sie nicht zu einer überstürzten Entscheidung.5. Fehlende schriftliche VertragsunterlagenEin entscheidendes Kriterium für die Seriosität eines Vertriebsmitarbeiters ist auch die Bereitstellung schriftlicher Vertragsunterlagen. Wenn kein schriftlicher Vertrag angeboten wird oder der Verkäufer auf mündliche Absprachen beharrt, sollten Kunden misstrauisch werden. Seriöse Vertriebler stellen einen detaillierten schriftlichen Vertrag zur Verfügung, der alle vereinbarten Leistungen, Konditionen und Kosten enthält.FazitEs ist entscheidend, unseriöse Verkäufer im Haustürvertrieb zu erkennen, um sich vor ungewollten Vertragsabschlüssen oder betrügerischen Machenschaften zu schützen. Die oben genannten Merkmale können dabei helfen, die schwarzen Schafe von den vertrauenswürdigen Vertrieblern zu unterscheiden.Über Patrick Grabowski:Patrick Grabowski ist gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Ali Türüt der Geschäftsführer der United Promotion GmbH. Mit ihrer Agentur bieten sie anderen Menschen die Chance, in der Glasfaserberatung im Außendienst tätig zu werden und dabei vollkommen selbstständig zu agieren. Gleichzeitig bilden sie die Vertriebler aus und versorgen sie dabei mit einer modernen Ausstattung und ausgeklügelten Vertriebs-Tools. Mehr Informationen dazu unter: https://www.united-promotion.eu/Pressekontakt:United Promotion GmbHVertreten durch: Ali Türüt, Patrick Grabowskihttps://www.united-promotion.euinfo@united-promotion.euPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: United Promotion GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166504/5526281