HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1730 Pence belassen. Trotz eines starken ersten Quartals und branchenkonformer Wachstumsaussichten habe die Aktie im vergangenen Monat zu den schwächsten Pharmatiteln gezählt, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ungeachtet bestehender Risiken aus Rechtsstreitigkeiten sei die Bewertung attraktiv./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken