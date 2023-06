LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA vor dem Hintergrund der Krebskonferenz Asco auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analystin Emily Field sieht den nächsten wichtigen Katalysator in der Onkologie in der Zwischenanalyse des Mittels Xevinapant, die im Laufe dieses Jahres erwartet wird. Der Pharmakonzern sei weiterhin optimistisch, was das Potenzial seiner eigenen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und seines Portfolios zur Reparatur von DNA-Schäden angehe, schrieb sie zudem in der am Dienstag vorliegenden Studie. Außerdem sei thematisiert worden, inwiefern Künstliche Intelligenz die Forschung und Entwicklung verändern werde./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 21:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 21:41 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

