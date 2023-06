EQS-News: NextGen Food Robotics Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung

NextGen Food Robotics gibt Update zur Lily-App und hebt die Fortschritte bei generativer KI und natürlicher Sprachverarbeitung hervor NextGen Food Robotics Inc. (NEO:NGRB/ OTC: NGRBF/ FRA: A3D48V ), ein führender Innovator im Bereich der Robotik für die Lebensmittelindustrie, der seine annähernd 2.000 Quadratmeter große Lebensmittelproduktionsanlage betreibt, die mit den neuesten technologisch fortschrittlichen Robotermaschinen für die Lebensmittelproduktion ausgestattet ist, die die menschliche Arbeitskraft um mehr als 90 % reduzieren. Nextgen Food Robotics steht kurz vor der Fertigstellung seiner bahnbrechenden KI-App "Lily" und betont dabei die bedeutenden Fortschritte in den Bereichen generative KI und natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP). Diese Technologien haben sich in der Praxis bewährt und NextGen Food Robotics Inc. an die Spitze der Innovation katapultiert. Nextgen ist bestrebt, die Art und Weise der Lebensmittelherstellung zu revolutionieren, um einen Beitrag zur Lösung des weltweiten Arbeitskräftemangels und der Lebensmittelinflation zu leisten. Nextgen hat sich zum Ziel gesetzt, die Notwendigkeit menschlicher Interaktion bei der Herstellung und Auslieferung von Lebensmitteln durch den Einsatz automatisierter Maschinen in seiner Produktionsstätte zu verringern und die Notwendigkeit kostspieliger Fahrten bei der Auslieferung durch den Einsatz von Drohnen und anderen Robotern (sofern gesetzlich zulässig) bei der Auslieferung von Lebensmitteln, die über seine KI-gestützte App "Lily" bestellt wurden, zu eliminieren. Generative KI und NLP haben die Art und Weise, wie Maschinen die menschliche Sprache verstehen und mit ihr interagieren, revolutioniert und zu einer neuen Ära verbesserter Benutzererfahrungen und optimierter Prozesse geführt. Diese Technologien ermöglichen es Computern, menschenähnliche Sprache zu interpretieren, zu analysieren und zu erzeugen, was eine nahtlose Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen ermöglicht. Laut Precedence Research wird der globale Markt für generative KI im Jahr 2022 auf 10,79 Mrd. USD geschätzt, und es wird erwartet, dass er bis 2032 rund 118,06 Mrd. USD erreichen wird, mit einer CAGR von 27,02 % zwischen 2023 und 2032. Dies spiegelt die wachsende Nachfrage nach intelligenten Systemen wider, die menschliche Sprache mit hoher Genauigkeit und Kontext verstehen und generieren können. Unter den führenden Akteuren des Sektors haben sich Bard und Open AI von Google als Pioniere herauskristallisiert, die den Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz vorantreiben. Google Bard, das auf modernsten neuronalen Netzen basiert, hat bemerkenswerte Fähigkeiten bei der Generierung kohärenter und kontextbezogener, menschenähnlicher Antworten gezeigt. Es ist weithin bekannt für seine Fähigkeit, Poesie, Geschichten und sogar ganze Dialoge zu generieren, was das immense Potenzial der generativen KI verdeutlicht. "Ich bin begeistert von den KI-gesteuerten Sprüngen, die wir in der Suche und darüber hinaus enthüllen werden", so Sundar Pichai, CEO von Alphabet, am Donnerstag anlässlich der Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal. Nach seiner Aussage beabsichtigt Google, "in den kommenden Wochen und Monaten" Chatbots zu veröffentlichen und den Verbrauchern zu ermöglichen, solche Produkte "als Begleiter für die Suche" zu nutzen. Open AI, eine renommierte Forschungseinrichtung, hat große Fortschritte bei der Entwicklung von Modellen für natürliche Sprache gemacht, die sich durch ein hervorragendes Verständnis und eine menschenähnliche Textgestaltung auszeichnen. Laut TechCrunch schließt OpenAI eine Finanzierungsrunde erfolgreich ab und sammelt beeindruckende 300 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 27 bis 29 Milliarden Dollar ein. NextGen Food Robotics Inc. hat das Potenzial von generativer KI und NLP für die Verbesserung seiner kommenden App Lily erkannt. Durch den Einsatz dieser fortschrittlichen Technologien will Lily die Kommunikation zwischen Kunden und automatischen Lebensmittelzubereitungssystemen verbessern. Die benutzerfreundliche Oberfläche von Lily, die auf generativer KI und NLP basiert, ermöglicht es den Kunden, ihre Bestellungen individuell zu gestalten, Empfehlungen zu erhalten und sich auf natürliche Weise mit der App zu unterhalten. NextGen Food Robotics Inc. ist bestrebt, innovative Lösungen zu liefern, die das Kundenerlebnis verbessern. Durch den Einsatz von generativer KI und NLP will das Unternehmen bedeutende Fortschritte in der Lebensmittelbranche erzielen und die Messlatte für Automatisierung und Kundeninteraktion höher legen. Über Nextgen Food Robotics Corp. Nextgen Food Robotics ist ein automatisierter Lebensmittel-Co-Packer und -Hersteller, der Technologien zur Modernisierung seiner Lebensmittelherstellungsprozesse einsetzt. Darüber hinaus entwickelt Nextgen die Lily-App, eine durch künstliche Intelligenz unterstützte Lebensmittelanwendung. Für Investorenanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Rivas, Chief Executive Officer 1 (236) 471-1357 privas@originalholycow.com



