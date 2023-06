Mannheim (ots) -Bei der Verleihung des Deutschen Immobilienpreises, ausgeschrieben vom Immobilienportal immowelt, hat die Jury die PAUL Tech AG aus Mannheim als Sieger in der Kategorie "Branchen Pionier" ausgezeichnet.Mit PAUL können Bestandsgebäude maßgeblich Energie und somit CO2 einsparen. Dazu digitalisiert das Unternehmen die Heizungs- und Warmwasseranlage zentral im Keller. Die eingebrachten Sensoren und Aktoren - motorisierte Ventile - führen automatisch den adaptiven hydraulischen Abgleich durch: Das große Thema der Wohnungswirtschaft, die durch die Energieeinsparverordnung verpflichtet ist, den hydraulischen Abgleich regelmäßig durchzuführen. Dies im Rahmen der geforderten Vorgaben konventionell zu tun, stellt die Branche vor immense Herausforderungen. PAUL führt den hydraulischen Abgleich digital durch und optimiert diesen kontinuierlich mit Hilfe von KI. Mit dieser wegweisenden Technologie ist nicht nur der hydraulische Abgleich gesichert, sondern durch die erreichte Energieeinsparung macht PAUL den Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden erst sinnvoll möglich. Diese Pionierleistung hat die unabhängige Jury mit der Verleihung des Awards gewürdigt.Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen und fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Sieben Awards vergibt eine unabhängige Jury aus Industrie, Verbänden und Fachpresse. Der Gewinner in der achten Kategorie wird in einem Online-Publikums-Voting bestimmt. Die Trophäen wurden erstmals vor Ort im Rahmen einer feierlichen Galal in der Fischauktionshalle in Hamburg-Altona überreicht.Sascha Müller, Gründer und CEO PAUL Tech AG: "Wir bedanken uns bei der Jury für diese grandiose Auszeichnung! Das zeigt, dass wir mit PAUL auf dem richtigen Weg sind, um die Probleme der Zeit in Bezug auf Energie und Klima wegweisend anzugehen. Aber vor allem gilt mein Dank dem großartigen Team von PAUL, das Tag für Tag mit viel Herzblut sein Bestes gibt, um die Immobilienwirtschaft maßgeblich nachhaltiger zu machen."Pressekontakt:Nicole Meßmer-PohanTel: +49 621 92100 141nicole.messmer-pohan@paul.techOriginal-Content von: PAUL Tech AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157425/5526488