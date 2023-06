Boston / München (ots) -Das globale Medizintechnik-Unternehmen wird AQX zur Konsolidierung und Verwaltung aller IP-Assets nutzenAnaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=Getinge), der führende Technologieanbieter für Innovation und Management von geistigem Eigentum (IP), gab heute bekannt, dass sich das globale Medizintechnik-Unternehmen Getinge für die AQX-Plattform von Anaqua entschieden hat, um die Verwaltung aller seiner IP-Assets an einem einzigen, zentralen Ort zu konsolidieren.Getinge wurde 1904 in Schweden gegründet und versorgt Krankenhäuser und Life-Science-Einrichtungen in 133 Ländern mit Produkten und Lösungen, die darauf abzielen, klinische Ergebnisse zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren.Anna Maria Lagerqvist Gahm, Leiterin IP & Digital Law bei Getinge, sagte: "Mit unserem umfangreichen Angebot an Produkten und Lösungen für Intensivpflege, Herz-Kreislauf-Eingriffe, Operationssäle, sterile Aufbereitung, Life Science und digitale Gesundheitslösungen und unserer starken internationalen Präsenz in mehr als 40 Ländern war es wichtig, die Effizienz und Koordination unseres IP-Managements durch die Konsolidierung auf einer zentralen Plattform zu verbessern. AQX ermöglicht uns dies und bietet gleichzeitig hochintegrierte Funktionalitäten zum Beispiel bei Analyse und Erfindungs-Management."Bob Romeo, CEO von Anaqua, sagte: "Getinge konzentriert sich darauf, seinen Kunden durch die entwickelten Produkte und Lösungen dabei zu helfen, Leben zu retten, und hat das Ziel, zum weltweit vertrauenswürdigsten und angesehensten Medizintechnik-Unternehmen zu werden. Wir freuen uns, Getinge auf diesem Weg zu begleiten, indem wir bei der Verwaltung und dem Schutz der wertvollen geistigen Eigentumswerte des Unternehmens unterstützen. Anaqua bleibt weiter aktiv, um den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der innovativsten Life-Science-Unternehmen der Welt gerecht zu werden und diese zu übertreffen."Über GetingeMit der festen Überzeugung, dass jeder Mensch und jede Gemeinschaft Zugang zur bestmöglichen medizinischen Versorgung haben sollte, versorgt Getinge Krankenhäuser und Life-Science-Einrichtungen mit Produkten und Lösungen, die darauf abzielen, klinische Ergebnisse zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren. Das Angebot umfasst Produkte und Lösungen für die Intensivpflege, Herz-Kreislauf-Eingriffe, Operationssäle, Sterilgutaufbereitung und Life Science. Getinge beschäftigt weltweit über 11.000 Mitarbeiter und die Produkte werden in 133 Ländern verkauft.Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine Softwarelösungen für das IP-Management, AQX® und PATTSY WAVE®, bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die die IP-Strategie informiert, die Entscheidungsfindung im IP-Bereich ermöglicht und die IP-Abläufe rationalisiert, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der einzelnen Segmente. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelSüdliche Auffahrtsallee 6680639 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133510/5526523