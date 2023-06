DJ Scholz: Angriff auf Staudamm ist "neue Dimension" im Ukraine-Krieg

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht in dem Angriff auf den Kachowka-Staudamm in der ukrainischen Region Cherson eine "neue Dimension" im Krieg in der Ukraine. Man sei sehr bemüht darum, eine gefährliche Lage zu vermeiden. Aber man betrachte die Situation "mit Sorgfalt und mit Sorge", so Scholz.

Die Beschädigung des Staudamms sei etwas, "das zu der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt", sagte er beim WDR Europaforum in Berlin.

Die internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte erklärt, es bestehe nach der Beschädigung des Staudamms "kein unmittelbares nukleares Risiko" für das Atomkraftwerk Saporischschja.

