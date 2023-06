Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, deckt die 10 riskantesten Verhaltensweisen von Mitarbeitern auf ihren Arbeitsgeräten auf. Grundlage dieser Erkenntnisse sind die Ergebnisse von SecurityCoach.SecurityCoach hilft IT-Sicherheitsexperten bei der Entwicklung einer Sicherheitskultur, indem es Echtzeit-Sicherheits-Coaching für ihre Benutzer als Reaktion auf riskantes Sicherheitsverhalten ermöglicht.Die Ergebnisse der Top 10 riskanten Verhaltensweisen von Mitarbeitern, die Unternehmen durch die Integration von SecurityCoach in ihre bestehenden Sicherheitsangebote erkannt haben, umfassen:- Unterhaltungsbereich/Streaming-Dienste besuchen- Spiele-Websiten besuchen- Graymail- Websiten für Erwachsene besuchen- Unerlaubte oder bösartige Anwendung ausführen- Riskante Website entdecken- Unerlaubte Wechselmedien nutzen- Weitergabe von persönlichen Informationen (PII)- Cloud-Backup oder Cloud-Speicher aufrufen- Öffnen eines bösartigen E-Mail-AnhangsLaut dem Verizon Data Breach Investigations Report 2022 ist der Faktor Mensch an 82 Prozent der Datenschutzverletzungen beteiligt. Laut IDC werden jedoch weniger als drei Prozent der IT-Ausgaben für die Sicherung der menschlichen Ebene aufgewendet.Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Mit dem richtigen Training und Coaching können Mitarbeiter zu einer menschlichen Firewall werden. Die Ergebnisse unseres neuen SecurityCoach-Produkts unterstreichen, wie wichtig die Entwicklung einer starken Sicherheitskultur ist."Weitere Infos unter https://ots.de/MEzPBZPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5526582