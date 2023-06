© Foto: Cigdem Simsek - picture alliance / Zoonar



Ein Drittel an Wert legte die Nvidia-Aktie zu nach den guten Quartalsergebnissen in der vergangenen Woche. Der Gewinnsprung des Chip-Riesens könnte sich noch auf diese drei Tech-Werte auswirken.

Vor allem Nvidias "rosige Aussichten" in Bezug auf Rechenzentren und KI entfachten das Kursfeuerwerk. Die Analysten der Bank of America (BofA) sehen "KI-Server als einen der solidesten/sichtbarsten Treiber für die Hardware-Lieferkette im Großraum China. Sie gehen davon aus, dass das "hochgradig angepasste Design und die Spezifikationen sowie die höhere Rechenleistung von KI-Servern den Wert und die Verkaufspreise von Hardware-Lieferanten ab 2024 steigern werden". Noch sei man weit weg von einer KI-Blase, so Jeremy Siegel, Professor für Finanzwissenschaften an der Wharton School der University of Pennsylvania, gegenüber CNBC.

Im Zuge dessen schnellten auch andere in der KI-Branche beheimatete Aktien nach oben. Drei taiwanesische Aktien empfiehlt die BofA zum Kauf. Den Papieren von Delta Elektronics geben die Banker ein Aufwärtspotenzial von circa 15 Prozent. Vorausgesetzt die Nachfrage nach Servern oder Rechenzentren fällt stärker als erwartet aus oder die Markteinführung von Elektrofahrzeugen erfolgt schneller als gedacht.

Der zweite Wert auf der Liste ist Lite-On Tech. Dem Elektronik-Anbieter könnten laut der BofA-Strategen die steigende Nachfrage nach KI-Servern sowie der zunehmende Umsatzmix aus der Cloud zugutekommen. Das Kursziel machen sie bei 95 taiwanesischen Dollar (3,11 US-Dollar) aus. Demnach ist ein Aufwärtspotenzial von etwa zehn Prozent drin.

Ebenfalls ein Aufwärtspotenzial von etwa zehn Prozent erhielt Quanta Computer. Das Kursziel liegt bei 125 taiwanesischen Dollar (4,09 US-Dollar). Der Hardwarehersteller könnte mit einer besseren Produktauswahl demnächst noch anziehen an der Börse. Die hohe Cash-Rendite von sieben Prozent ist laut der Banker ein zusätzlicher Pluspunkt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion