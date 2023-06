NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach der Vorstellung neuer Produkte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz habe der Technologiekonzern endlich seine lange erwartete Computerbrille präsentiert, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die vorgestellte Version Vision Pro dürfte angesichts des hohen Preises keinen reißenden Absatz finden. Sie könnte sich aber als Katalysator für den bislang überschaubaren Markt mit Produkten für virtuelle und erweiterte Realität /VR/AR) erweisen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 20:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 20:07 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

