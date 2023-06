Köln (ots) -Das animierte Kunstformat überzeugt nach sechswöchiger Testphase auf TikTok mit hoher Reichweite und Begeisterung in der CommunityFrida Kahlo, Piet Mondrian, Gustav Klimt und Christo auf TikTok? Das animierte Kunstformat @ohnetitel3000 macht es möglich. Ab dem 6. Juni werden die handgezeichneten, witzigen bis absurden Clips in Serie gehen. @ohnetitel3000 ist ein Projekt von WDR und ARD Kultur.Irgendwas mit Kunst und irgendwie anders. So wie noch nie dagewesen. Plattformgerecht, aber mit Anspruch. Faktennah, aber mit Humor. Alles, um Menschen mit Kunst in Berührung zu bringen. Als erstes animiertes Kunstformat auf TikTok vereint @ohnetitel3000 das alles und wird dabei selbst zum Gesamtkunstwerk. Minimalistisch, ironisch, aber immer liebevoll spielt der Kanal mit realen und fiktiven Anekdoten aus der Welt der Kunst. Außergewöhnliche Momente, in denen Kunstgeschichte geschrieben wurde, werden mit emotionalen und relevanten Themen für die User:innen kombiniert. Kunst wird Flachwitz. Oder umgekehrt? Dali antwortet auf die Frage, warum er "so komisch gemalt" hat, Beuys isst seine Fettecke, bis er platzt, und Picasso kämpft mit seinem "ehrenlos langen" Namen. Frei nach dem Motto "Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit" (Karl Valentin) gelingt den kreativen Macher:innen mit @ohnetitel3000 ein unwiderstehlicher Mix aus Kultur, Comedy und Animation. Bereits in der sechswöchigen Testphase mit 19 Clips hat der Kanal mehr als eine Million Views erreicht. Viele begeisterte Kommentare zeigen, wie gut das Format ankommt.Der Kanal wurde gemeinsam von WDR, ARD Kultur und der Produktionsfirma Anna Blume entwickelt. Kristian Costa-Zahn, Programmgeschäftsführer und Head of Content von ARD Kultur: "ARD Kultur ist der Kultur-Booster für Digital Storytelling und Innovation. Beides empfinden wir bei ohnetitel3000 in Konzeption und Umsetzung als sehr stark. Ebenso wollen wir Dialog fördern. Wir sind begeistert, dass bereits die Testphase zu über 100.000 Likes und über 1000 Kommentaren geführt hat und freuen uns auf den Austausch mit den User:innen in den nächsten Monaten."Wolfram Kähler, Leitungsteam Programmbereich Kultur & Gesellschaft beim WDR: "Das Spannende an der Plattform ist die sehr individuelle Mischung aus kreativen und vielfältigen Inhalten. In diesem unendlichen Stream zu schwimmen mit animierten Clips, die unterhalten und eine Berührung mit bildender Kunst schaffen, ist ein Experiment, das Spaß macht."Entwickelt, gezeichnet und animiert werden die Clips von Michelle Tophinke, Jon Frickey und Marius Müller. Ebenfalls im Kreativ-Team sind Alain Bieber (Künstlerischer Leiter des NRW-Forum Düsseldorf) und die beim WDR Kulturlabor verantwortliche Redakteurin Anna Beerlink.@ohnetitel3000 bei TikTok (kann auch aus dem Browser abgerufen werden)ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf dem Portal ardkultur.de werden die Kulturinhalte der ARD kuratiert.Fotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5526653