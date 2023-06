DJ Banken fragen 1,223 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,326 Milliarden Euro nach 2,549 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 3,75 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 22 (Vorwoche: 27) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,223 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 7. Juni valutiert und ist am 14. Juni fällig.

June 06, 2023

