Erhebliche Verringerung von Designrisiken und Beschleunigung der Markteinführung von Kunden-SoCs Intensivierung des Einsatzes von VeriSilicon im IoT-Segment

VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass seine umfassende Bluetooth Low Energy (BLE)-Lösung die Bluetooth 5.3-Zertifizierung der Bluetooth SIG erhalten hat. Diese umfassende BLE-Lösung integriert die von VeriSilicon selbst entwickelte Radiofrequenz (RF)-IP, Basisband-IP und Software-Protokollstack und bietet eine Komplettlösung, die mit der Bluetooth Core Specification Version 5.3 kompatibel ist. Die Lösung eignet sich für verschiedene IoT-Sektoren, darunter Industrie, Automobil, Smart Home, Smart City und Gesundheitswesen, und ermöglicht es den Kunden, die Entwicklungszeit erheblich zu verkürzen, Risiken zu beseitigen, Kosten zu senken und die Markteinführung ihrer Produkte zu beschleunigen.

Die umfassende BLE-Lösung von VeriSilicon basiert auf einem 22-nm-FD-SOI-Prozessknoten, und die Empfängerempfindlichkeit der RF-Transceiver-IP erreicht -96dBm oder weniger, wobei der Sender eine maximale Sendeleistung von +10dBm bietet. Die Lösung enthält ein stromsparendes digitales Basisband, das mehrere Stromsparmodi unterstützt, die den durchschnittlichen Stromverbrauch des Systems effektiv herabsetzen. Außerdem hat die Protokoll-Stack-Software die BQB-Zertifizierung erhalten, sodass eine nahtlose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten gewährleistet ist und das allgemeine Audio-Framework der nächsten Generation von Bluetooth Audio ("Low Energy Audio") unterstützt wird. Die Lösung ist vielfältig konfigurierbar, unterstützt verschiedene gängige Embedded-Prozessor-Architekturen wie Arm und RISC-V sowie Betriebssysteme und wird mit umfassenden Software-Entwicklungskits, Software-Referenzdesigns und Testtools geliefert.

Der zertifizierten BLE-Komplettlösung kommt in der drahtlosen IoT-Konnektivitäts-Plattform von VeriSilicon eine entscheidende Rolle zu. Das Unternehmen hat mehrere stromsparende und leistungsstarke RF-IPs und Basisband-IPs für IoT-Anwendungen unter dem 22-nm-FD-SOI-Prozessknoten und anderen Prozessen entwickelt, um diverse technische Normen für drahtlose Kommunikation, wie beispielsweise Bluetooth, Wi-Fi, zellulares IoT und Multi-Mode-GNSS, zu unterstützen. Diese IPs wurden erfolgreich in eine Vielzahl von Kunden-SoC-Designs eingebettet, die nun in der Großserie produziert werden.

"Der Erhalt der Bluetooth 5.3-Zertifizierung für unsere umfassende BLE-Lösung ist ein klarer Beweis für die herausragenden und umfassenden Designfähigkeiten von VeriSilicon im Bereich der Technologien für drahtlose Verbindungen. Ausgehend von dieser Lösung haben wir eine strategische Partnerschaft mit einem führenden internationalen MCU-Hersteller aufgebaut, der im Rahmen unserer Zusammenarbeit bereits stromsparende MCU-Produkte auf den Markt gebracht hat", so Wiseway Wang, Senior Vice President und General Manager der Custom Silicon Platform Division bei VeriSilicon. "VeriSilicon hat ein robustes RF-IP-Produktportfolio und -Plattformlösungen entwickelt, die u. a. Dual-Mode-Bluetooth, BLE, NB-IoT, Multi-Channel-GNSS und 802.11ah unterstützen, um den vielfältigen Anwendungsszenarien im IoT-Bereich Rechnung zu tragen. Sämtliche unserer RF-IPs wurden erfolgreich auf Testchips verifiziert. In den kommenden Jahren wird VeriSilicon seinen Einsatz von drahtlosen IoT-Konnektivitätstechnologien weiter vertiefen, um so ein noch breiteres Spektrum von IoT-Anwendungsszenarien zu unterstützen."

Über VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005403/de/

Contacts:

Ansprechpartner für die Medien: press@verisilicon.com