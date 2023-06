Jeder 2. in Deutschland ist über 45, jeder 5. über 66 Jahre alt. Die so genannten Babyboomer (1955 - 1970) stehen vor dem Rentenalter und sind dank medizinischem Fortschritt fitter als Generationen zuvor. Menschen über 50 sind die am schnellsten wachsende Konsumentengruppe. Welche Auswirkungen das auf auf den Finanzmarkt hat und welche Möglichkeiten im Bereich der Zertifikate sich bieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Patrick Kesselhut von der Société Generále.