Hamburg (ots) -Die planlos.in-Rätseltour Schnappt Meisterdieb Manni Klunker! ist online. Damit bietet die Rätselschmiede die vierte Outdoor-Jagd in Hamburg an. Per Textnachricht erhalten Rätselfans Hinweise, die sie durch die Neustadt lotsen, um einen fesselnden Fall zu lösen.In der etwa dreistündigen Schnitzeljagd, die die Gruppen durch das Hamburger Passagenviertel führt, gilt es, einen berüchtigten Ganoven zu stellen. Denn ansonsten kann Oskar Tietz sein Warenhaus an der Alster nicht rechtzeitig eröffnen. Der detailverliebte Autor Carl Blaustein, der bereits Rätseltouren in Hamburg und Köln kreiert hat, nutzt echte Stadtgeschichte, um daraus einzigartige Rätseltouren zu konzipieren. Dabei können die Teams Wortspiele und unerwartete Wendungen erwarten. Der deutsch-jüdische Kaufmann Tietz galt als weltoffen und etablierte ab 1886 Warenhäuser in verschiedenen deutschen Städten, aus denen sich ein Kaufhauskonzern entwickelte, der bis heute Bestand hat. Somit sehen die Teams einen Teil des historischen Hamburgs mit neuen Augen.Das Einzigartige der planlos-in-Rätseltouren sind die hervorragend ausgearbeiteten Hintergrundgeschichten. So haben die Rätsel immer einen Bezug zu der Erzählung und können nur vor Ort gelöst werden.Thematisch bieten die Stadtspiele in Hamburg etwas für jeden Geschmack. Bei der Millionanhatz gilt es, an das Geld des reichen Erbonkels heranzukommen. Das Wasser des Lebens spielt im Hafenviertel auf der Suche nach einem Heilmittel gegen einen Vampirbiss und bei dem Verlorenen Reimbuch dreht sich alles um Hip-Hop und Straßenkunst. Interaktive Stadttouren der anderen Art - nicht nur für Knobelfreunde.Über planlos.in:planlos.in, mit Hauptsitz in Aachen, bietet in großen Städten innovative Rätseltouren an. Per Textnachrichten entdecken die Spielgruppen die Stadt in neuer Perspektive und lösen dabei spannende Rätsel.