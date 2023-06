Berlin, 6. Juni 2023 (ots) -Zum Auftakt des 25. WDR Europaforum betonte WDR-Intendant Tom Buhrow die Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Medien für den Austausch in Europa. "Es ist wichtig, dass wir in die Tiefe gehen, statt die Konflikte nur kurz zu thematisieren", sagte er. Das sei besonders wichtig vor dem Hintergrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine, der Europa auch in Zukunft sehr beschäftigen werde.Umso bedeutender sei der persönliche Austausch bei Veranstaltungen wie dem WDR Europaforum. Der WDR-Intendant freute sich sehr, dass die Diskussionen an diesem Tag zum ersten Mal nach der Pandemie wieder vor Publikum stattfinden kann. "Das macht einen Riesenunterschied", so Tom Buhrow. Trotz der aktuellen Zeitenwende für Europa sei die EU geeinter als vorher, "trotz unterschiedlicher Sichtweisen innerhalb der Gemeinschaft", sagte Buhrow.Die Jubiläumsausgabe des WDR Europaforums findet in den BOLLE Festsälen in Berlin statt. Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung live. Zu sehen sein wird sie auch im Livestream auf der Homepage unter www.wdr-europaforum.de. phoenix überträgt am Vormittag des 6. Juni Teile des WDR Europaforums live und sendet eine Zusammenfassung am Mittwoch, 7. Juni, 10:30 Uhr. Tagesschau24 sendet am 6. Juni, 20:15 Uhr, eine Zusammenfassung.Veranstaltet wird das WDR Europaforum vom Westdeutschen Rundfunk zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem Südwestrundfunk, dem Österreichischen Rundfunk, phoenix, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, das die Schirmherrschaft übernommen hat.Organisation und Durchführung der Veranstaltung liegen bei der WDR-Chefredaktion Politik und Zeitgeschehen und der Europäischen CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt. Die Redaktion haben Ferdos Forudastan und Heribert Roth.Fotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5526904