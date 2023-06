Der DAX konnte die Aufwärtsdynamik der Vortage auch am Vortag zunächst noch weiter fortsetzen und im Tageshoch bis 16.114 Punkte ansteigen. In der Folge rutschte der DAX aber wieder ab und ging mit einer sehr bärischen Tageskerze bei 15.963 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Dienstag zeigt sich der DAX im Bereich von 15.930 Punkten erneut tiefer. Im Fokus steht nun die Unterstützung im Bereich von 15.900 Punkten. Kann diese Unterstützung verteidigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...