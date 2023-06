NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach dem jüngsten Kapitalmarkttag zum Thema ESG und Nachhaltigkeit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe über das Thema Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) hinaus hervorgehoben, dass wesentliche strategische Bemühungen in den vergangenen zehn Jahren gut mit den wichtigsten Zielen der Vereinten Nationen (UN) abgestimmt wurden, etwa die Bekämpfung von Infektionskrankheiten, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die ESG-Strategie von Evotec erscheine umfassend und sei überzeugend./ck/mis

