NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 68 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Rumpfgeschäft des Brauereikonzerns erwirtschafte zwei Drittel seiner Gewinne in Nordamerika mit seinen dortigen hohen Marktanteilen und werde gleichzeitig nahe am historischen Tief bewertet, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem erscheine der Kursrückschlag wegen Bud Light übertrieben. Das gekürzte Kursziel begründete er mit niedrigeren Prognosen für das Nordamerika-Geschäft./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 21:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 05:00 / UTC



ISIN: BE0974293251

