WASHINGTON (dpa-AFX) - Welltower Inc. (WELL), a real estate investment trust that invests in healthcare infrastructure, Tuesday said it has raised guidance for its full-year normalized funds from operations.



The company now expects normalized funds from operations per share in the range of $3.43 - $3.56 for the full year, compared with $3.39 - $3.54 provided earlier.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken