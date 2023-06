MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) ("MicroStrategy" oder "Unternehmen"), das größte unabhängige, börsennotierte Analyse- und Business-Intelligence-Unternehmen, hat eine neue mehrjährige Partnerschaft mit Microsoft bekannt gegeben, um die Verfügbarkeit der MicroStrategy-Produkte auf Basis von Microsoft Azure zu erweitern. Im Rahmen der Partnerschaft werden die richtungsweisenden Analysefunktionen von MicroStrategy in den Azure OpenAI Service integriert, um Unternehmen dabei zu helfen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.

Über diese Partnerschaft tätigt MicroStrategy weitere Investitionen, um die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) auf seiner Analyseplattform MicroStrategy ONE zu verbessern. Die ersten Anwendungsfälle werden voraussichtlich von natürlichsprachlichen Funktionen zur Erstellung neuer Visualisierungen und Dashboards bis hin zu Produktivitätsoptimierungen in Bezug auf Code, Workflow, Schema und Content-Erstellung reichen. Die Kooperation von MicroStrategy und Microsoft unterstützt Geschäftsanwender dabei, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Entwicklung neuer analytischer Anwendungen zu beschleunigen.

"Wir sind optimal aufgestellt, um die Produktivität in großen Unternehmen und für alle Business-Intelligence-Anwenderrollen durch den Einsatz von KI-gestützten Technologien zu steigern", berichtet Cezary Raczko, Executive Vice President, Engineering, MicroStrategy. "Wir sind sehr erfreut, den Azure OpenAI Service in Zusammenarbeit mit Microsoft zu integrieren, um auf diese Weise unsere Lösung zu verbessern und diese hocheffektiven Funktionen auf den Markt zu bringen."

Die Partnerschaft beinhaltet auch die Integration der MicroStrategy-Produkte in Microsoft 365, einschließlich leistungsstarker Integrationen mit Microsoft Teams und PowerPoint, die Unternehmen erweiterte Analysefunktionen in der Cloud bereitstellen.

"Durch die Erweiterung unserer Partnerschaft mit MicroStrategy können wir unseren gemeinsamen Kunden helfen, die Analysefunktionen von MicroStrategy in der Cloud zusammen mit der Flexibilität und Zuverlässigkeit von Microsoft Azure zu nutzen", so Gustavo Blum, GM, Cloud Solutions, ISV Business Development, Sales Strategy, Microsoft. "Unsere Kooperationsvereinbarung versetzt uns in die Lage, die Verfügbarkeit der Produktinnovationen von MicroStrategy auf Azure zu beschleunigen, einschließlich der Integrationen mit Azure OpenAI Service und Microsoft 365."

Diese Partnerschaft bedeutet einen wichtigen Schritt nach vorn in der Welt der KI-gestützten Analytik und liefert Unternehmen eine umfassende Lösung für die Verwaltung und Analyse ihrer Daten in der Cloud. MicroStrategy und Microsoft haben sich dem Ziel verschrieben, im Rahmen dieser Zusammenarbeit Innovationen voranzutreiben und ihren Kunden einen greifbaren Mehrwert zu bieten.

