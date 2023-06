San Francisco (ots/PRNewswire) -SAN FRANCISCO, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ - Haiqu, ein Start-Up Unternehmen, dass Software zur Steigerung der Leistung von Quantenprozessoren entwickelt, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen US-Dollar unter der Leitung von MaC Venture Capital und mit Beteiligung von Toyota Ventures, SOMA capital, u.ventures, SID Venture Partners und Roosh Ventures bekannt. Die Runde umfasste auch private Beiträge von Paul Holland, Alexi Kirilenko und Gordy Holterman."Wir beschleunigen den Zeitplan für praktisches Quanten-Computing, indem wir neuartige Software entwickeln, die aus unhandlicher Quanten-Hardware in naher Zukunft einen Nutzen ziehen kann und damit Quantenanwendungen ermöglicht, die bisher unmöglich waren", sagte Richard Givhan, Mitbegründer und CEO von Haiqu. "Wir sind stolz darauf, von Investoren unterstützt zu werden, die über ein bemerkenswertes Deep-Tech-Ökosystem verfügen und bei der Kommerzialisierung bahnbrechender Technologien erfolgreich sind."Die Investition wird die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen des Unternehmens sowie den Aufbau strategischer Partnerschaften vorantreiben, um sein Produkt auf den Markt zu bringen."MaC ist begeistert, Haiqu in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen", sagte Adrian Fenty, Managing General Partner bei MaC Venture Capital. "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Zukunft des Quanten-Computings die Art und Weise, wie wir sinnvolle Probleme lösen können, grundlegend verändern wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass Richard und Mykola in der einzigartigen Lage sind, diese Probleme anzugehen, um den Zeitplan zu beschleunigen, der es der Quantenphysik ermöglichen wird, auf breiter Basis kommerziell eingesetzt zu werden.""Wir beobachten den Bereich des Quanten-Computings schon seit Jahren, aber die Hardware und der Hype haben uns nur zuschauen lassen", sagte Jim Adler, Gründer und General Partner bei Toyota Ventures. "Haiqu hat unsere Aufmerksamkeit mit seiner Optimierungssoftware geweckt, die Quanten-Hardware zur Lösung praktischer Industrieprobleme nutzt. Wir freuen uns sehr, das Haiqu-Team bei der Bewältigung dieser anspruchsvollen und aufregenden Aufgabe unterstützen zu können."Das Start-Up Unternehmen wurde im Herbst 2022 im Rahmen des Creative Destruction Lab Quantum Stream in Toronto von Richard Givhan (CEO), einem Stanford alum und ehemaligen EIR bei Mitsubishi Electric, und Mykola Maksymenko (CTO), einem ehemaligen Forscher der Max Planck Society und des Weizmann Institute of Science sowie Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des globalen Beratungsunternehmens SoftServe Inc. gegründet und aufgebaut.Haiqu befasst sich mit den grundlegenden Engpässen, die der Einführung von Quantenanwendungen im Wege stehen: eine begrenzte Anzahl von Qubits und die hohe Rauschempfindlichkeit von Quantenprozessoren in naher Zukunft. Das Start-Up entwickelt plattformunabhängige Technologie, die die Leistungsfähigkeit von Quanten-Hardware um Größenordnungen erweitert und eine breitere Palette praktischer Anwendungsfälle in den Bereichen Finanzen, Chemie, Life Sciences, Mobilität und anderen Bereichen ermöglicht."Wir nutzen unser Fachwissen in den Bereichen Quantenkomplexität, KI und High-Performance-Computing, um ein Produkt zu entwickeln, von dem wir glauben, dass es die gesamte Branche rationalisieren kann", sagte Mykola Maksymenko, Mitbegründer und CTO von Haiqu. "Mit unserer Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Deep Tech F&E in großen Unternehmen wissen wir die Herausforderungen bei der Marktführung einer komplexen Technologie zu schätzen. Wir sind bestrebt, unsere Technologie so schnell wie möglich in die Hände der Nutzer zu geben."Haiqu begann als Remote-Zusammenarbeit von Mitbegründern und wächst heute weltweit mit einem verteilten Team in den Vereinigten Staaten, der Ukraine, Kanada, Deutschland und der Schweiz. Angesichts der Knappheit an Talenten im Bereich der Quantenphysik verschafft dies dem Start-Up Zugang zu einigen der weltweit führenden Talente im Bereich der Quanten- und Softwaretechnik.Informationen zu Haiqu Inc.Haiqu Inc. ist ein Start-Up Unternehmen für Quanten-Computing-Software, das sich auf die Entwicklung einer Technologie konzentriert, die die Leistung moderner Quanten-Hardware verbessert. Ihre Software behebt die Engpässe bei der Einführung, die skalierbare Quantenanwendungen verhindern, und ermöglicht eine breitere Palette praktischer Anwendungsfälle in den Bereichen Finanzen, Life Sciences, Mobilität und anderen Bereichen.Weitere Informationen finden Sie auf www.haiqu.ai.Informationen zu MaC Venture CapitalMaC Venture Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft in der Startphase mit Sitz in Los Angeles und im Silicon Valley, die in Technologie-Start-ups investiert, die sich Veränderungen in kulturellen Trends und Verhaltensweisen zunutze machen. Die Komplementäre kommen aus verschiedenen Bereichen wie Technologie, Geschäft, Politik, Unterhaltung und Finanzen, was es ihnen ermöglicht, Unternehmern, die kurz vor ihrem Durchbruch stehen, zu helfen. Das Unternehmen bietet praktische Unterstützung, die für den Aufbau und die Skalierung von Unternehmen, die in ihrer Kategorie führend sind, entscheidend ist, einschließlich Betriebsstrategie, Markenaufbau, Rekrutierung, Vertriebsentwicklung und unternehmenskritische Einführungen. MaC Venture Capital ist das Ergebnis einer Fusion zwischen Cross Culture Ventures, co-founded von Marlon Nichols und M Ventures, mitbegründet von Adrian Fenty, Michael Palank und Charles D. King. MaC Venture Capital finden Sie online auf https://macventurecapital.com/ und @MaCVentureCap.Informationen zu Toyota VenturesToyota Ventures ist eine in der San Francisco Bay Area ansässige Risikokapitalgesellschaft, die in Start-ups in der Frühphase aus aller Welt investiert. Das im Juli 2017 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was als Nächstes auf Toyota zukommt, indem es Start-ups dabei hilft, bahnbrechende Technologien und Geschäftsmodelle schnell auf den Markt zu bringen. Mit mehr als 500 Millionen US-Dollar verwaltet das Unternehmen unter anderem den Toyota Ventures Frontier Fund, der sich auf künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Autonomie, Mobilität, Robotik, Smart Cities, digitale Gesundheit, Finanztechnologien und Materialien konzentriert, und den Toyota Ventures Climate Fund, der sich auf innovative Lösungen für die Kohlenstoffneutralität konzentriert. Weitere Informationen zu Toyota Ventures und seinen Portfolio-Unternehmen finden Sie auf www.toyota.ventures.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/haiqu-sammelt-4-millionen-us-dollar-als-startkapital-um-die-einfuhrung-des-quanten-computing-in-naher-zukunft-voranzutreiben-301842037.htmlPressekontakt:comms@haiqu.aiOriginal-Content von: Haiqu Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170421/5527186