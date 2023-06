Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Dienstag, 11. Juli 2023, 20.15 UhrZDFzeitMensch Millionär!Reichtum, Neid, GerechtigkeitFilm von Torben Schmidt und Maik GizinskiWas genau macht Leute erfolgreich und warum? Was für ein Typ Mensch muss man eigentlich sein, um reich zu werden? Fünf Millionäre gewähren Einblicke hinter die Kulissen ihres Kontostands.Die Social-Media-Stars "Flying Uwe" und Tim Schäcker von den "Elevator Boys" treffen auf Unternehmer Wolfgang Grupp, Start-Up-Gründerin Anna Alex und Dana Schweiger. Sie alle behaupten von sich: Wir haben es geschafft! Aber kann es jeder schaffen in Deutschland?Erfolgreiche Persönlichkeiten gewähren Einblicke in ihren Beruf und in ihr Leben. Tim Schäcker (25) war 2021 noch ein "ganz normaler" BWL-Student. Dann wurde er mit seinen Freunden als flirtende "Elevator Boys" zu einem Social-Media-Phänomen auf TikTok - mit 100 Millionen Likes, Drehs mit Heidi Klum und einer Synchronrolle in einem Disney-Film. Klar ist: Die Jungs verdienen gerade sehr viel Geld. Wogegen Tim sich wehrt: Dass es "einfach so" kommt. Es ist harte Arbeit, sagt er. Täglich 12 bis 16 Stunden würden sie an ihrem Erfolg arbeiten.Auch Anna Alex (39), Start-up-Gründerin und Unternehmerin ("Outfittery"), hat früh angefangen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, und sich als Frau in der männlich dominierten Start-up-Szene durchgesetzt. Ihr jüngstes Unternehmen "Planetly" hat sie für viel Geld verkauft. Die Themen Nachhaltigkeit und Verantwortung sind ihr wichtig.Mit in der Runde ist außerdem Uwe Schüder (37), besser bekannt als "Flying Uwe". Aufgewachsen ist er unter schwierigsten Bedingungen. Neben seinem Kinderzimmer dealten die Eltern mit Drogen. Uwe fand seine Motivation und Kraft im Kampfsport, machte eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Dann entdeckte er YouTube für sich, hat viele Follower. Inzwischen ist Uwe erfolgreicher Unternehmer, lebt mit Familie in einem schicken Haus. Er sagt: Jeder kann es schaffen!Als Vertreter der älteren Generation sitzt Wolfgang Grupp mit am Tisch. Der fast 82-jährige Unternehmer ("Trigema") hat die Firma seiner Eltern groß gemacht. Er sagt: In eine Unternehmerfamilie geboren zu sein, ist Chance und Verpflichtung zugleich. "Wer Erfolg hat, darf es auch zeigen."Auch Dana Schweiger (55) ist mit dabei. Bekannt wurde die Ex-Frau von Til Schweiger vor allem durch die Gründung ihrer Modemarke "Bellybutton". Die verkaufte sie gewinnbringend, heute handelt sie mit Möbeln und vermietet ihre 360-Quadratmeter-Villa in Malibu. Die Mutter von vier Kindern sagt: "Erfolgreich ist man nur dann, wenn man tut, was man liebt."Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5527212