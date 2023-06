SmartStream, der Anbieter von Transaction Lifecycle Management (TLM)-Lösungen für den Finanzbereich, kündigt heute die neueste Version von SmartStream Air an mit neuen KI-Funktionen, um Kassenbestände schneller und genauer zu erfassen und gleichzeitig den Bargeldabgleich weiter zu verbessern. Ein neues Entwicklungsteam wurde eingerichtet, um die neuen Funktionen in Zusammenarbeit mit den Kunden zu erforschen und bereitzustellen.

Wenn Kassenbestände und/oder -positionen nicht korrekt verwaltet werden, führt dies letztendlich zu Fehlern, finanziellen Verlusten und unter Umständen sogar zu behördlichen Strafen. Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal von SmartStream Air Version 8 ist die schnelle und einfache Erfassung von Kassenbeständen. Die neueste Lösung wird auch weiterhin die KI-gestützte Technologie und die Funktionen für das Ausnahmemanagement nutzen, um den Benutzern die Sicherheit zu geben, Kassenbestände sofort zu verwalten. Sie ist eine großartige Ergänzung für bestehende Kunden und bietet gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil gegenüber langsamen, teuren und ineffektiven Systemen.

Jethro MacDonald, Head of Product Management AI und Machine Learning bei SmartStream, erklärt: "Um sicherzustellen, dass wir das richtige Upgrade haben, haben wir ein Team von UX-Forschern eingestellt, um zu gewährleisten, dass wir das liefern, was der Markt derzeit verlangt. Nachdem wir es mit einigen Kunden getestet haben, haben die Ergebnisse gezeigt, dass die Lösung ihnen Sicherheit bei der Entscheidungsfindung gibt und darüber hinaus eine End-to-End-Lösung mit einer kurzen Implementierungszeit bietet. Diese erweiterte Version ist eine leistungsstarke Ergänzung zu unserer SmartStream Air-Lösung, die KI-fähige Technologie in der Cloud bietet".

Über SmartStream

SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich, mit denen Unternehmen die betriebliche Kontrolle verbessern, Kosten senken, neue Einnahmequellen erschließen, Risiken mindern und den Vorschriften von Aufsichtsbehörden genau entsprechen können.

Zur Unterstützung der Kunden bei ihren transformativen digitalen Strategien bietet SmartStream verschiedene Lösungen für den Transaktionslebenszyklus mit auf KI und maschinellem Lernen basierenden eingebetteten Technologien die in der Cloud oder als Managed Services bereitgestellt werden können.

Mehr als 2.000 Kunden, darunter die 100 größten Banken der Welt, verlassen sich auf die Transaction Lifecycle Management (TLM)-Lösungen von SmartStream, um ihre Abläufe effizienter zu gestalten.

