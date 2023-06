Vaduz (ots) -In 2013 ist die erste Biogasanlage bei der ARA Bendern ans Netz gegangen. Biogas ist erneuerbar und somit ein wichtiger Baustein der Energiestrategie 2030 und der Energievision 2050. Die von der Energiefachstelle Liechtenstein und der Energieagentur St. Gallen unter Beizug von mehreren Projektbeteiligten, darunter Liechtenstein Wärme, beauftragte Machbarkeitsstudie zeigt die Möglichkeiten und das Potential für eine grössere Biogasanlage im Gebiet Liechtenstein, Rheintal, Sargans-Werdenberg auf.Energiepotenzial von etwa 13 GWhDie Machbarkeitsstudie kommt zum Schluss, dass sowohl in Schaan wie auch in Rüthi SG für die Realisierung einer Biogasanlage geeignet wäre. Die Investitionssumme für eine solche Anlage wird auf 30 bis 40 Millionen Franken veranschlagt. Es wurde eine Mengenbilanz biogener Abfälle (hauptsächlich Grüngut) aus der Region von zirka 30'000 Tonnen pro Jahr evaluiert. Mit diesem Rohstoff könnten unter Zufuhr anderer Energieträger etwa 13 GWh Biogas erzeugt werden. Dies entspricht rund 1 Prozent des liechtensteinischen Energiebedarfs.Offene Fragen hinsichtlich StandortDer in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagene potenzielle Standort in Schaan wäre aufgrund der zentralen Lage im Einzugsgebiet sowie der einfachen Nutzung der CO2-neutralen Fernwärme zur Deckung des Wärmebedarfs ein guter Standort. Allerdings liegt dieser in einem Grundwasserschutzgebiet. Gemäss Grundwasserschutzverordnung können in einem Grundwasserschutzgebiet Bauten und Anlagen mit überwiegendem öffentlichem Interesse nur bewilligt werden, sofern deren Standortgebundenheit nachgewiesen ist. Es sollen daher weitere potentielle Standorte geprüft werden.Biogas ist Teil der Energiestrategie 2030Biogas gilt als erneuerbar und ist somit eine klimaschonende Alternative zum Erdgas. Es wird durch die Vergärung von biologischen Abfällen wie Grüngut, Erntereste oder Hofdünger in Biogasanlagen gewonnen. Gemäss Energievision 2050 soll Liechtenstein in den nächsten 25-30 Jahren klimaneutral werden. Die Energiestrategie 2030 sieht als mittelfristiges Ziel den Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Heute werden in Liechtenstein von der Biogasanlage in Bendern 6.9 GWh (2021) Biogas produziert.Die Machbarkeitsstudie kann unter dem Link https://www.regierung.li/ministerien/ministerium-fuer-inneres-wirtschaft-und-umwelt/downloads bezogen werden.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100907763