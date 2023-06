Auch die Gold- und Silberproduzenten litten in den vergangenen Monaten unter der ausufernden Inflation. Doch was ist eigentlich der Hauptkostentreiber? Bislang war dies der Ölpreis gewesen. Doch neuste Studien zeigen, dass sich dies ändern könnte. In Zukunft könnten die Arbeitslöhne den Löwenanteil bei den Kosten einnehmen-Die Löhne für einige Kupfer- und Goldminenarbeiter im Südwesten der USA sind in den letzten anderthalb Jahren um rund 10 Prozent gestiegen und haben dazu beigetragen, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...