Chatham Financial, ein weltweit führender Anbieter von Beratungs- und Technologielösungen für das Finanzrisikomanagement, freut sich, bekannt geben zu können, dass Jennifer McLellan als Managing Director in den Bereichen globale OTC-Derivate, ISDA und Regulierung zum Unternehmen stößt.

Jennifer baute 2011 eine führende Praxis bei der Anwaltskanzlei Dickson Minto auf, wo sie Leiterin der Abteilung für Derivate war, bevor sie zu Chatham kam. Sie hat Private-Equity-Sponsoren, deren Portfolio-Investitionen, britische börsennotierte und private Unternehmen sowie eine Reihe von Investmentfondsvorständen und -managern zu rechtlichen und regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit Derivaten für Endverbraucher beraten.

Jennifer verfügt über praktisches Wissen bei der Abwicklung komplizierter grenzüberschreitender M&A-Deals mit Fremdkapitalbeteiligung, darunter einige der größten europäischen LBOs. Sie hat in allen Phasen des Transaktionslebenszyklus beraten, einschließlich der Prüfung, der Strukturierung von Transaktionen, der Durchführung von wettbewerbsfähigen Zinssatz- und Devisenabsicherungsprozessen mit mehreren Banken sowie der finanziellen Restrukturierung.

Auf der Fondsseite verfügt Jennifer über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Personengesellschaften, AIFs, OEICs, OGAWs, REITs, Hedgefonds und Investmentfonds in Bezug auf Absicherung, Renditeerzielung und umfassendere Benchmark-Themen.

"Chatham ist auf dem Markt konkurrenzlos, was Umfang und Reichweite angeht, und ich habe ihren erstklassigen Ansatz bei der Kundenbetreuung persönlich erlebt", sagte Jennifer. "Ich bin begeistert, einem so hochkarätigen Beraterteam beizutreten und freue mich darauf, mein Wissen zum Nutzen unserer Kunden bei Chatham einzubringen."

"Das Chatham-Team kennt Jennifer schon sehr lange und wir freuen uns, dass sie ihre Kräfte mit uns vereint", sagte Jackie Bowie, Head of Europe bei Chatham Financial. "Wir freuen uns über ihre umfangreiche Erfahrung mit Geschäften und ihr Fachwissen über die sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Fragen im OTC-Bereich. Ich weiß, dass unsere Kunden von ihrem Wissen und ihrer Herangehensweise in diesen Bereichen erheblich profitieren werden."

Jennifer hat ihren Abschluss in Rechtswissenschaften an der Universität von Edinburgh und der Université de Paris XI absolviert.

Über Chatham Financial

Chatham Financial ist das größte unabhängige Beratungs- und Technologieunternehmen für Finanzrisikomanagement. Als führendes Unternehmen im Bereich Schuldenmanagement und Derivate bietet Chatham seinen Kunden Zugang zu fundiertem Wissen, innovativen Tools und einem unvergleichlichen Team von mehr als 600 Mitarbeitern, um die Risiken im Zusammenhang mit Zinssätzen, Fremdwährungen und Rohstoffen zu mindern. Chatham wurde 1991 gegründet und betreut mehr als 3.500 Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen. Das Unternehmen wickelt jährlich ein Transaktionsvolumen von mehr als 1 Billion US-Dollar ab und hilft Unternehmen dabei, ihren Wert auf den Kapitalmärkten zu maximieren und das Tag für Tag. Weitere Informationen finden Sie unter chathamfinancial.com.

