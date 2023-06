Der Bergbaukonzern Grupo Mexico (WKN: 580892) sieht sich mit neuen Herausforderungen und politischen Risiken in Mexiko konfrontiert. Die Aktie reagiert mit Kursschwankungen von rund 12% in nur fünf Tagen. Wird sich das Papier wieder stabilisieren? Grupo Mexico vorgestellt Grupo Mexico betreibt das größte Eisenbahnnetz Mexikos und ist der drittgrößte Kupferproduzent weltweit. An der Börse wird das Unternehmen derzeit mit 37 Milliarden US$ bewertet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...