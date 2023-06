DJ PTA-CMS: Erste Group Bank AG: Rahmenprogramm für die Veräußerung von Erste Group-Aktien der österreichischen Sparkassen

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG

Wien (pta/06.06.2023/15:40) - Rahmenprogramm für die Veräußerung von Erste Group-Aktien der österreichischen Sparkassen

Der Vorstand hat am 6. Juni 2023 - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, in Verbindung mit der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Mai 2023 (Tagesordnungspunkt 10 - Beschlussfassung gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 und § 65 Abs. 1a und 1b AktG) - ein Rahmenprogramm für die beabsichtigte Veräußerung von Erste Group-Aktien (eigene Aktien) durch österreichische Sparkassen, die der Kreditinstitutsgruppe der Erste Group Bank AG zugerechnet werden und deren Anteile an der Erste Group Bank AG somit als eigene Aktien im Sinne des § 65 AktG gelten, beschlossen.

Diesem Beschluss entsprechend ist es den österreichischen Sparkassen möglich, im Rahmen eines Veräußerungsprogramms bis zu 10.000.000 Aktien der Erste Group zwischen dem 26. Juni 2023 und 12. Mai 2028 zu veräußern.

Details zum Veräußerungsprogramm:

a. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung: 12. Mai 2023

b. Tag und Art der Veröffentlichung dieses Hauptversammlungsbeschlusses: Veröffentlichung am 12. Mai 2023 über elektronisch betriebene Informationsverbreitungssysteme gemäß § 119 Abs 9 BörseG

c. Beginn und voraussichtliche Dauer des Veräußerungsprogramms eigener Aktien: 26. Juni 2023 bis 12. Mai 2028

d. Aktiengattung: auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien (Stammaktien) an der Erste Group Bank AG

e. Maximales Volumen: In Summe bis zu 10.000.000 Stück

f. Maximaler Anteil der zu erwerbenden Aktien am Grundkapital: 2,33%

g. Höchster und niedrigster zu erzielender Preis je Aktie: Der Gegenwert je Aktie darf die Untergrenze von zwei Euro nicht unterschreiten und die Obergrenze von nicht mehr als 50% über dem nach dem Handelsvolumina gewichteten durchschnittlichen Wiener Börsekurs der letzten 20 Börsetage vor dem jeweiligen Erwerb der Aktie nicht überschreiten

h. Art und Zweck des Erwerbs eigener Aktien: über die Börse sowie außerbörslich

i. Allfällige Auswirkungen des Veräußerungsprogramms auf die Börsezulassung der Erste Group Bank AG-Aktien: keine

j. Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden oder bereits eingeräumten Aktienoptionen auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens unter Angabe der jeweils beziehbaren Anzahl an Aktien, falls der Emittent Aktienoptionen in der Frist des § 65 Abs. 1 Z 8 einzuräumen beabsichtigt oder sie bereits eingeräumt hat: 0 (Null)

Änderungen des Veräußerungsprogramms sowie die durchgeführten Transaktionen werden gemäß der relevanten Bestimmungen und wie in der VeröffentlichungsVO festgelegt auf der Website der Erste Group Bank AG unter www.erstegroup.com/de/ investoren veröffentlicht.

Von diesem Beschluss ist ein allfälliger Handel in Aktien an der Erste Group Bank AG im Rahmen des Wertpapierhandels (Ermächtigung gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG) nicht betroffen.

Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

