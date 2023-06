Hat der DAX in den letzten Monaten schon zu viel vorweg genommen und ist daher anfällig für eine Korrektur? Was ist dem DAX noch zuzutrauen bis Jahresende und wie dürften die US-Börsen performen, insbesondere die Tech-Werte? Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege bei der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden, blickt im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe auf die Verfassung an den Aktienmärkten. Wie er die globale Konjunktur im Moment einschätzt und was das auch für den Ölpreis bedeuten könnten, mehr dazu im Video.